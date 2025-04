Schützenfest für Spitzenreiter Heidhausen, Doppel-Rot in Buchholz

Das Eröffnungsspiel zwischen den beiden Duisburger Lokalkontrahenten SV Genc Osman Duisburg und Tabellenschlusslicht FC Taxi Duisburg endete erwartungsgemäß mit einem Heimerfolg für den Aufstiegsaspiranten. Dabei begann die Partie für die Hausherren alles andere als vielversprechend, als Genc-Stürmer Burak Yildiz früh durch eine Gelb-Rote Karte vom Platz flog. Doch in der Folge wussten die Gastgeber den Abstiegskandidaten trotz Unterzahl zu dominieren, sodass nach einem Eigentor von Gäste-Verteidiger Florian Schmitz und dem Treffer von Genc-Mittelfeldspieler Furkan Cakmak am Ende ein 2:0-Sieg für den Favoriten auf der Anzeigetafel stand. Durch den Erfolg bleibt Genc Osman nach wie vor acht Punkte hinter den Aufstiegsrängen, der FC Taxi hingegen behält abgeschlagen die rote Laterne.

Im zweiten Freitagsspiel sicherte sich Aufstiegsanwärter DJK Sportfreunde Katernberg nach dominantem Auftritt einen 6:1-Katersieg im Auswärtsspiel bei Abstiegskandidat TSV Bruckhausen. Bereits früh im Spiel stellten die Gäste die Weichen auf Auswärtssieg, als Mittelfeld-Stratege Luca Campe nach neun Spielminuten zum 1:0 und wenig später Top-Stürmer Timo Conde mit seinem bereits 24. Saisontor zum 2:0 knipsten. Nachdem es in den folgenden zehn Minuten erneut Campe und Mittelfeld-Kollege Julian Fischer waren, die zwei weitere Treffer nachlegten und die Gäste-Führung auf 4:0 ausbauten, war die Vorentscheidung bereits nach 25 Minuten gefallen. Zwar trafen die Gastgeber unmittelbar nach dem Seitenwechsel durch den zur Pause eingewechselten Josef Abi-Haidar zum 1:4, durch Christopher Löffler und ein spätes Eigentor von Bruckhausen-Akteur Younes Bachiri ließen die Gäste allerdings in der Folge zwei weitere Treffer folgen und beseitigten somit jegliche Restzweifel. Durch den ungefährdeten Auswärtsdreier ziehen die Sportfreunde vorübergehend an Spitzenreiter SC Werden-Heidhausen vorbei und erhöhen den Druck auf den Aufstiegskonkurrenten enorm. Dieser ist am Sonntag im Heimspiel gegen die GSG Duisburg gefordert. Der TSV hingegen verbleibt auf Relegationsplatz 15.

Im ersten Sonntagsspiel war Ligaprimus SC Werden-Heidhausen im Heimspiel gegen die GSG Duisburg der klare Favorit. Dieser Favoritenrolle wurde der Spitzenreiter dann im Aufeinandertreffen auch mehr als eindeutig gerecht: Mit einem sagenhaften 9:0 fertigte der SC die Duisburger am Ende ab und ließ dabei zu keiner Zeit Zweifel aufkommen. Nachdem bereits in der ersten Spielminute durch Mittelfeld-Akteur Tobias Alexander Jerghoff die Blitzführung gelang, ließen die Hausherren vor der Pause zwei weitere Treffer folgen, ehe der SC dann in Halbzeit zwei endgültig den Deckel drauf setzte und sechs Tore nachlegte. Top-Stürmer Antoine Pierre Feld und Joker Gianluca Carlo Nava gelangen dabei jeweils zwei Tagestreffer. Durch den Kantersieg erobert der Gastgeber die Tabellenführung zurück, die zwischenzeitlich an Verfolger DJK Sportfreunde Katernberg abgegeben wurde, der bereits am Freitagabend vorlegte. Die GSG Duisburg erleidet derweil einen deftigen Rückschlag und rutscht auf Tabellenrang elf ab.

Weniger spektakuläre verlief dagegen die Begegnung zwischen Abstiegskandidat VfB Frohnhausen und dem Duisburger SV 1900. Nach dem 2:0-Hinspielerfolg des Landesliga-Absteigers aus Frohnhausen gelang dem DSV nun im Rückspiel die Revanche, am Ende stand ein 2:0-Auswärtssieg auf der Anzeigetafel. Bereits nach zwei absolvierten Spielminuten gelang Tayfun Yildirim der Blitztreffer, ehe der Mittelfeld-Akteur in der zweiten Hälfte dann vom Elfmeterpunkt scheiterte. In der Schlussphase war es dann allerdings Mittefeldstratege Thomas Kirsch, der bereits den ersten Treffer vorbereitete und neun Minuten vor Schluss zum 2:0-Endstand traf. Durch den Sieg springen die Gäste auf Rang acht, der VfB hingegen bleibt auf Tabellenplatz vierzehn und damit weiterhin in akuter Abstiegskampf.

Einen Überraschungssieg konnte Abstiegskandidat TGD Essen im Duell mit dem einstigen Aufstiegsanwärter Rheinland Hamborn verzeichnen. Nachdem die Gäste bereits an den vergangenen zwei Spieltagen sowie unter der Woche auch im Kreispokal-Halbfinale leer ausgingen, folgte nun der negative Höhepunkt in Essen. Durch einen Hattrick von TGD-Stürmer Kevin Zamkiewicz und Treffern von Sturmpartner Jani Dragoni und Mittelfeld-Akteur Editor Pajazitaj gelang den Hausherren ein überzeugender 5:2-Erfolg gegen Hamborn. Neben der Niederlage mussten die Duisburger zudem einen weiteren Verlust einstecken: Stürmer Ahmed Annachat flog nach einer Stunde Spielzeit mit glattroter Karte vom Platz. Durch den Überraschungserfolg verkürzt der Gastgeber den Abstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz auf acht Punkte und kann sich wieder leichte Hoffnungen auf einen Klassenverbleib machen. Die Gäste hingegen rutschen nach dem Abwärtstrend der letzten Wochen auf den siebten Tabellenplatz ab.

Einseitig wurde es auch in der Partie zwischen dem Mülheimer SV 07 und der SuS 09 Dinslaken. Die Gäste konnten nach 90 absolvierten Spielminuten einen deutlichen 5:0-Auswärtsdreier in Mülheim bejubeln. Nachdem zunächst Stürmer Stefan Jagalski für die frühe 1:0-Führung und zugleich für den Halbzeitstand sorgte, folgten im zweiten Durchgang vier weitere Treffer für die Gäste, sodass am Ende ein ungefährdete Kantersieg für die 09er zu Buche stand. Durch den Erfolg springt Dinslaken auf den fünften Tabellenrang, während Mülheim nach wie vor auf dem zwölften Tabellenrang steht.

Torreich wurde es auch im Kellerduell zwischen dem FSV Duisburg und dem 1. FC Styrum. Allerdings teilten sich die beiden Abstiegskandidaten nach einem abwechslungsreichen und ereignisreichen Spielverlauf die Punkte. Nachdem Marco Olivieri durch einen verwandelten Foulelfmeter für die 1:0-Gästeführung sorgte, drehten die Hausherren in der Folge durch Treffer von Bora Karadag und Paul Ihnacho Ikechukwu die Partie. Besonders spektakulär wurde es dann in den Schlussminuten des Aufeinandertreffens: Erst gelang Blerim Hysenlekaj durch einen erneuten Foulelfmeter der 2:2-Ausgleich, bevor Karadag seinen zweiten Tagestreffer nachlegte und in der Nachspielzeit die erneute Führung für die Gastgeber verantwortete. Doch damit nicht genug: Nachdem im Anschluss Emre Sahin mit gelb-roter Karte des Feldes verwiesen wurde, traf Yasin Gümüs zum umjubelten Gäste-Ausgleich und zugleich zum Endstand. Wirklich weiter hilft das Remis dabei im Kampf gegen den Abstieg keinem der beiden Kontrahenten: Der FSV verbleibt auf dem vorletzten Tabellenrang, während Styrum lediglich zwei Zähler Puffer auf den Relegationsplatz vorweist.

Der Duisburger FV 08 empfing zeitgleich Aufsteiger Fatihspor Essen 2001. Nachdem die Duisburger erst in der Vorwoche mit einem wahrhaften Top-Spektakel 8:6 gegen den Vogelheimer SV gewannen, ging der FV nun auf heimischem Rasen gegen den Essener-Kontrahenten leer aus. Joel Lombardi und Abwehrmann Orhan Dombayci sorgten für die beiden Gästetreffer. Auf Seiten des Gastgebers gelang lediglich Mittelfeld-Akteur Koki Okamura der einzige Torerfolg der 08er, der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit kam allerdings zu spät. Durch das Resultat zieht Fatihspor an der GSG Duisburg vorbei und verkürzt den Abstand auf den direkten Tabellennachbarn, den DFV, auf einen Zähler. Dieser hingegen verbleibet auf Platz neun.

Hitzig und ereignisreich wurde es derweil im Aufeinandertreffen zwischen den Tabellennachbarn Viktoria Buchholz und dem Vogelheimer SV. Bereits nach 20 Minuten flog Viktoria-Keeper Finn Franken nach einem Foulspiel mit glattroter Karte vom Platz, nur kurze Zeit später gelang den Hausherren durch Verteidiger Luca Gaetano Motuzzi aber dennoch die Führung. Doch noch vor der Pause gelang den Gästen die passende Antwort: Durch Treffer von Stürmer Naoufal Nouri und Mittelfeld-Akteur Yassine Bel-Mustapha drehten die Vogelheimer die Begegnung noch vor der Pause auf 2:1. Nachdem Nouri-Sturmpartner Can Funke durch sein 20. Saisontor zu Beginn des zweiten Durchgangs auf 3:1 erhöhte, wurde es in der Schlussphase der Partie nochmals hitzig, als Gäste-Akteur Enes Yilmaz nach grobem Foulspiel ebenfalls mit glattroter Karte des Feldes verwiesen und fortan wieder in Gleichzahl gespielt wurde. Fünf Minuten darauf war es dann erneut Bel-Mustapha, der seinen zweiten Tagestreffer folgen ließ und für die 4:1-Entscheidung sorgte. Durch den Erfolg zeigt Vogelheim eine gelungene Reaktion auf die deftige 6:8-Schlappe gegen den Duisburger FV in der Vorwoche und tauscht die Plätze mit dem Kontrahenten Bucholz. Während Vogelheim nun den vierten Platz belegt, rutscht die Viktoria auf Rang sechs ab.

____

Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag

12.04.25 SuS 09 Dinslaken - SC Werden-Heidhausen

12.04.25 Rheinland Hamborn - Mülheimer SV 07

13.04.25 Fatihspor Essen 2001 - Viktoria Buchholz

13.04.25 FC Taxi Duisburg - VfB Frohnhausen

13.04.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - FSV Duisburg

13.04.25 Vogelheimer SV - SV Genc Osman Duisburg

13.04.25 1. FC Mülheim-Styrum - Duisburger FV 08

13.04.25 GSG Duisburg - TSV Bruckhausen

13.04.25 Duisburger SV 1900 - TGD Essen-West



28. Spieltag

17.04.25 VfB Frohnhausen - Vogelheimer SV

17.04.25 SuS 09 Dinslaken - GSG Duisburg

17.04.25 Mülheimer SV 07 - Duisburger SV 1900

17.04.25 SC Werden-Heidhausen - Rheinland Hamborn

17.04.25 FSV Duisburg - TSV Bruckhausen

17.04.25 Duisburger FV 08 - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

17.04.25 1. FC Mülheim-Styrum - Viktoria Buchholz

17.04.25 SV Genc Osman Duisburg - Fatihspor Essen 2001

17.04.25 TGD Essen-West - FC Taxi Duisburg