Schützenfest für den TV Barbing

Bei nochmal sommerlichen Temperaturen spielten heute der SV Türk Genclik Regensburg und der TV Barbing gegeneinander.

Die Anfangsphase war geprägt von vorsichtigem Abtasten beider Teams. Die Gäste aus Barbing übernahmen jedoch schon bald die Initiative. Bereits in der achten Minute tauchte Michael Mainka gefährlich vor dem Tor von Türk Genclik auf, wurde aber zunächst nochmal abgefangen. Dieser Schuss ging über das Tor und war nur ein erstes Warnsignal.



Vier Minuten später ergab sich eine weitere Möglichkeit durch einen Freistoß für Barbing. Nach kurzem Passspiel von Simon Pawellek zu Martin Schuderer, dann auf Matthias Schnabel, wurde die Chance noch geblockt, zeigte aber schon mal das gute Zusammenspiel der Gäste im Offensivspiel.

In der elften Minute war es dann soweit: Nach einer präzisen Flanke von Mainka erzielte Schnabel per Kopf das bis dahin verdiente 0:1. Keine Minute später scheiterte zunächst die Nummer 15 am Tor, doch der Nachschuss von Roman Herdt landete im Netz – 0:2 für Barbing. Bereits in dieser frühen Phase zeigte Barbing eine hohe Effizienz im Abschluss und eine clevere Kombination der Spieler untereinander.

Türk Genclik versucht, sich in der Folge zu befreien. Eine Ecke von Namik Varil konnte der Barbinger Torwart Alexandru Tontsch problemlos abwehren. Auch eine Solo-Aktion von Baran Yesil, endete in einem überragend gehaltenen Schuss.



32. Minute – Doppelschlag Barbing: Nach dem Wechsel von Alexander Daut für Messam Shaghaghi setzte Barbing erneut nach. Schnabel schickt einen langen Pass auf Mainka, der abgeklärt das 0:3 erzielte. Kurz darauf legte Herdt erneut auf Mainka ab, der den Ball präzise ins linke obere Eck schlenzt – 0:4. Bis zur Halbzeit kontrollierte Barbing das Spiel, ließ der Heimelf zwar gelegentlich gefährlich vor dem Tor auftauchen, doch Torwart Tontsch mit seinem Premiereneinsatz heute, hielt seinen Kasten sauber.



Zweite Halbzeit – Türk Genclik melden sich zurück

Nach der Pause starteten die Hausherren energisch. Bereits in der 48. Minute können Sie in Form von Andreas Niklas verkürzen und erzielten nur wenige Minuten später das 2:4. Ebenfalls wieder durch Niklas. Die beiden Treffer zeigten, dass die Gastgeber noch nicht aufgegeben hatten und den TV Barbing unter Druck setzen können.



Barbing antwortete jedoch schnell auf die Drangphase des SV Türk Genclik. In der 58. Minute spielte wieder Schnabel einen langen Ball auf Mainka, der den Ball souverän über den Torwart schlenzt und zum 2:5 verwandelt. In der 68. Minute ergibt sich erneut für Mainka die Gelegenheit sein Torekonto weiter zu erhöhen. Er läuft wieder alleine auf den Torwart zu, versucht diesen zu umkurven aber der kann dieses mal gerade noch so zur Ecke abwehren. Acht Minuten später war es dann aber wieder soweit. Mainka erzielte nach einem perfekten Querpass seinen vierten Treffer – 2:6. Wenig später legte der eingewechselte Martin Sporn mustergültig auf, erneut triftt Mainka zum 2:7. Wieder keine zwei Minuten später, tankt sich wie so häufig heute schon, Martin Schuderer auf der linken Seite durch. Er dribbelt sich durch drei Spieler bis zur Grundlinie, hat dann noch das Auge für den freistehenden Martin Sporn, dieser kann auch abziehen aber Torhüter Ivo Madin hält klasse und kann den Ball noch gerade so über das Tor lenken. Starke Aktion von Schuderer und anschließend auch von Madin.



Anschließend konnte Türk Genclik noch durch einen abgefälschten Freistoß auf 3:7 verkürzen, wieder durch Andreas Niklas, doch die letzte Aktion gehörte erneut Barbing: Der heute überragende Vorbereiter Schnabel spielt auf Mainka, der legt auf Daut zurück und dieser nimmt sich ein Herz und trifft sicher mit einem präzisen Direktschuss ins Dreieck zum 3:8. Kurz danach beendete der heute gut pfeifende Schiedsrichter Dennis Martin die Partie.



Fazit

Barbing dominierte das Spiel über weite Strecken, zeigte schnelle Kombinationen, kluge Laufwege und eine gute Chancenverwertung. Der SV Türk Genclik kämpfte beherzt und verkürzten in der zweiten Halbzeit schnell auf 2:4, konnten die Partie jedoch nicht mehr drehen. Besonders Mainka war heute nicht zu stoppen, sowie der glänzende Vorbereiter Schnabel, er organisierte und belebte das Angriffsspiel intelligent. Nächste Woche Freitag geht es für Barbing zum letzten Spiel gegen den FC Mintraching um Punkte.