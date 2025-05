– Foto: Emilia Pannicke

Schützenfest bis Nervenkrimi: Fünf weitere Kreismeister stehen fest Von einem 14:0-Titelsieg über packende Fernduelle bis hin zu einer Elfmeter-Entscheidung in der Nachspielzeit Verlinkte Inhalte Stadtoberliga Kreisoberliga Kreisoberliga Kreisoberliga Stadtoberliga + 14 weitere

In vier Kreisoberliga-Staffeln war das Titelrennen vor dem Wochenende bereits entschieden. Seit diesem Spieltag nun stehen fünf weitere Kreismeister in Sachsen-Anhalt fest! Wir zeigen euch, wo am Wochenende gejubelt werden durfte.

Mit "Klick" auf die Spielklasse öffnet sich die jeweilige Tabelle! Stadtoberliga Halle

Die zweite Mannschaft von Turbine Halle hat es geschafft - und wie! Mit einem fulminanten 14:0-Kantersieg ging die Zweitvertretung vom Felsen am Sonnabend zu Gast beim FSV 67 Halle den letzten Schritt zum Titel und zum Landesklasse-Aufstieg. Nach 46 Jahren (!) wird damit in der neuen Saison erstmals wieder die Turbine-Zweite auf Landesebene vertreten sein. Mit drei zweiten Plätzen in den vergangenen vier Spielzeiten waren die Felsenkicker zuvor mehrmals knapp an der Meisterschaft gescheitert.