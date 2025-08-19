– Foto: Peter Höffner

Schützenfest beim SC Ludwigsthal II – SG Bexbach siegt 12:0

Das hatte sicherlich kaum einer erwartet. Mit einem in der Höhe überraschenden 12:0 (8:0) Sieg beim SC Ludwigsthal II nahm die SG Bexbach nicht nur 3 Punkte mit nach Hause, sondern dürfte auch sehr viel Selbstvertrauen getankt haben. Dies angesichts einer begeisternden Spielweise, die das Team zumindest eine Halbzeit lang zeigte. Insbesondere die Gästefans rieben sich verwundert die Augen und waren sehr angetan. Blieben noch im letzten Spiel gegen Bruchhof reihenweise Chancen ungenutzt, so war diesmal alles ganz anders. Auch die (umgestellte) Abwehr der SG Bexbach war stets im Bilde und leistete sich keinen Aussetzer. Vierfacher Torschütze war Neuzugang Philipp Baschab. Die übrigen Treffer erzielten Pascal Buser und Tobias Deutsch (je 3) sowie Marian Eichel und Ben Schug. Bei sommerlichen Temperaturen begann die Partie mit einem Traumstart für die SG Bexbach. Tobias Deutsch bedient nach einer Balleroberung Pascal Buser, der bleibt vor dem Keeper eiskalt und schiebt die Kugel ins lange Eck zur frühen 1:0 Führung (2.). In der 10. Minute war es Philipp Baschab der nach Ecke von Fred Stumpfs auf 2:0 stellte.

Drei Minuten später war der gleiche Spieler zur Stelle, der eine Flanke von Leon Buser annahm und ins kurze Eck einschob. Tobias Deutsch traf in der 21. Minute zum 0:4 nach Vorlage von Ben Caspar Schug. In der 24. Minute vergab Deutsch einen Foulelfmeter. Torwart Matthias Knerner ahnte die Ecke und parierte den schwach geschossenen Versuch. Doch die SG Bexbach war nicht geschockt und ließ sich davon nicht beirren. Weitere Treffer von Pascal Buser, Philipp Baschab und Tobias Deutsch schraubten das Ergebnis innerhalb von 4 Minuten auf 7:0. Nach einem herrlichen Alleingang von Nicolas Thies über 25 m und der maßgerechten Vorlage erzielte erneut Pascal Buser den 8:0 Halbzeitstand.