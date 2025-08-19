Schützenfest beim SC Ludwigsthal II – SG Bexbach siegt 12:0

Das hatte sicherlich kaum einer erwartet. Mit einem in der Höhe überraschenden 12:0 (8:0) Sieg beim SC Ludwigsthal II nahm die SG Bexbach nicht nur 3 Punkte mit nach Hause, sondern dürfte auch sehr viel Selbstvertrauen getankt haben. Dies angesichts einer begeisternden Spielweise, die das Team zumindest eine Halbzeit lang zeigte. Insbesondere die Gästefans rieben sich verwundert die Augen und waren sehr angetan. Blieben noch im letzten Spiel gegen Bruchhof reihenweise Chancen ungenutzt, so war diesmal alles ganz anders. Auch die (umgestellte) Abwehr der SG Bexbach war stets im Bilde und leistete sich keinen Aussetzer. Vierfacher Torschütze war Neuzugang Philipp Baschab. Die übrigen Treffer erzielten Pascal Buser und Tobias Deutsch (je 3) sowie Marian Eichel und Ben Schug.
Bei sommerlichen Temperaturen begann die Partie mit einem Traumstart für die SG Bexbach. Tobias Deutsch bedient nach einer Balleroberung Pascal Buser, der bleibt vor dem Keeper eiskalt und schiebt die Kugel ins lange Eck zur frühen 1:0 Führung (2.). In der 10. Minute war es Philipp Baschab der nach Ecke von Fred Stumpfs auf 2:0 stellte.
Drei Minuten später war der gleiche Spieler zur Stelle, der eine Flanke von Leon Buser annahm und ins kurze Eck einschob. Tobias Deutsch traf in der 21. Minute zum 0:4 nach Vorlage von Ben Caspar Schug.
In der 24. Minute vergab Deutsch einen Foulelfmeter. Torwart Matthias Knerner ahnte die Ecke und parierte den schwach geschossenen Versuch. Doch die SG Bexbach war nicht geschockt und ließ sich davon nicht beirren. Weitere Treffer von Pascal Buser, Philipp Baschab und Tobias Deutsch schraubten das Ergebnis innerhalb von 4 Minuten auf 7:0. Nach einem herrlichen Alleingang von Nicolas Thies über 25 m und der maßgerechten Vorlage erzielte erneut Pascal Buser den 8:0 Halbzeitstand.
Nach der Pause ließen es die Gäste etwas gemächlicher angehen, was angesichts des klaren Vorsprungs und der hohen Temperaturen auch verständlich war. Das Trainerteam wechselte nach rund einer Stunde Spielzeit und brachte 4 frische Kräfte von der Bank. In der Schlussviertelstunde legte die SG Bexbach nach einmal einen Zahn zu und machte durch Tore von Marian Eichel und Ben Schug sowie weitere Treffer von Philipp Baschab und Tobias Deutsch das Duzend voll. Nach dem Schlusspfiff wurde der Sieg zusammen mit den Fans noch gebührend gefeiert.
Man darf den Sieg zwar nicht überbewerten, denn der Gegner hatte heute nicht seinen besten Tag. Doch die Mannschaft hat nach der Enttäuschung am vergangenen Sonntag Charakter und Moral gezeigt und die passende Antwort auf dem Platz gegeben. Darauf lässt sich weiter aufbauen.
Mit dem SV Furpach II erwartet die SG Bexbach am kommenden Sonntag einen Anwärter im Kampf um die Meisterschaft. Anpfiff ist um 15:00 Uhr bei der DJK Bexbach.
Bericht: Peter Höffner