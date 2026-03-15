Schützenfest beim DFV 08, Rheinland strauchelt, Meiderich lebt

Ganz viel Frust hat sich die Spvgg Meiderich 06/95 von der Seele geschossen. Im Kellerduell schlug das Team den VfB Homberg mit 7:1 und verkürzte somit den Abstand auf das rettende Ufer auf nur noch fünf Punkte. Die Meidericher legten gleich einen Blitzstart hin und führten nach zehn Minuten bereits mit 2:0. Nick Kirstein (3.) und Tobias Freiwald (10.) zeichneten sich für die Führung aus. Als Julian Dzieza kurz vor der Pause das 3:0 nachlegte, wuchs der Glaube an einen dreifachen Punktgewinn (38.). Dem 4:0 durch Fynn Heinzelmann (57.) folgte eine etwas ruhigere Phase, ehe es in der Schlussviertelstunde noch einmal zur Sache ging. Til Müller verkürzte vom Elfmeterpunkt für den VfB (77.), doch 06/95 schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe. Lukas Roman stellte auf 5:1 (80.), Riccardo Nitto sorgte mit einem Doppelpack für den Endstand (83./84.).

Keine Sieger gab es in den Partien zwischen dem VfL Repelen und dem SC 1920 Oberhausen, sowie Viktoria Buchholz gegen Schwarz-Weiß Alstaden. Einen Überraschungserfolg feierte Rhenania Hamborn, das nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 als Sieger vom Feld ging. Blinort Namoni leitete mit seinem Anschlusstreffer in der 78. Minute die Wende ein. Andrija Kurandic erzielte in der 90. Minute den Ausgleich und grenzenlos war der Jubel, als Mahmut Yahya Kalkan in der siebten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte. Mit 2:0 setzte sich der FC Neukirchen-Vluyn gegen die GSG Duisburg durch.

Drama pur im Aufstiegsrennen

Rheinland Hamborn musste derweil die Tabellenführung wieder abgeben. Beim Mülheimer SV kam der einstige Spitzenreiter nicht über ein 2:2 hinaus, was am Ende noch durchaus glücklich war, denn Samet Sadiklar gelang erst erzielte erst zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich. Zuvor waren die Mülheimer mehr als 45 Minuten in Unterzahl auf dem Feld, in dieser Zeit gelang ihnen der Führungstreffer. Der Duisburger SV 1900 hat den Patzer des Konkurrenten derweil genutzt und hat sich den zweiten Tabellenplatz zurückerobert. Der DSV schlug den 1. FC Styrum klar mit 4:1.

In einem völlig verrückten Spiel sicherte sich der Duisburger FV 08 drei Punkte und die Tabellenführung. Vor heimischer Kulisse schlug der DFV den TuS Asterlagen mit 7:4. Die Gäste betrieben in der Schlussphase mit zwei Torerfolgen noch ein wenig Ergebniskosmetik, nachdem die 08er nach der Pause auf 7:2 davongezogen waren. Einen Rückschlag erlitt derweil der SV Genc Osman Duisburg, der bei SuS 21 Oberhausen dank zweier später Treffer immerhin noch einen Punkt holte. Nach 90 Minuten endete ein unterhaltsames Fußballspiel 4:4.