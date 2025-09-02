Schützenfest bei Veritas - Delay Sports überrollt Traber

Fast 80 Minuten lang spielt Grün-Weiss mit einem Mann weniger – und gewinnt das Derby dennoch klar. Früh gehen die Gäste durch Sander in Führung. Zwar gelingt den Britzern durch Lorke der Ausgleich, doch nach der Pause drehen die Neuköllner mächtig auf. Schyschka und Etemi treffen kurz nacheinander, ehe Sander mit dem vierten Tor alles klar macht. Gelb-Rot gibt es für den Britzer Zielske

Ein intensives Spiel endet mit einem Auswärtssieg – Concordia Wilhelmsruh steht am Ende mit leeren Händen da. Die Gäste aus Marienfelde erwischen den besseren Start und gehen durch Kühn in Führung. Kurz darauf gleicht Ulm für Wilhelmsruh aus. Noch vor der Pause trifft Dellbrück erstmals für Stern II. Nach dem Wechsel erhöht Petroulas, ehe Ulm den Rückstand noch einmal verkürzt. Trotz aller Bemühungen gelingt den Gastgebern kein dritter Treffer mehr. So fährt Stern Marienfelde II einen knappen 3:2-Erfolg ein

Beide Teams haben Chancen auf den Sieg, am Ende steht eine Punkteteilung. Baumgart bringt die Gastgeber früh in Führung, die Gäste aus Heinersdorf antworten durch Brendler. Nach der Pause sorgt Schneidereit für die erneute Grünauer Führung, doch wenig später trifft Sopa zum Ausgleich. In der Schlussphase haben beide Seiten noch Gelegenheiten, doch am Ende bleibt es beim 2:2. Auf Seiten von Heinersdorf erhält Bottiglieri die rote Karte zwei Minuten vor Schluss

Mit einem soliden Auftritt nimmt der VfB drei Punkte mit. Der Berliner TSC hält die Partie lange offen, doch ein Tor von Devakov bringt die Gäste in Führung. Nach der Pause sucht TSC den Ausgleich, doch zehn Minuten vor dem Ende sorgt Klaucke für die Entscheidung. VfB Berlin gewinnt auswärts mit 2:0 und setzt ein Ausrufezeichen als möglicher Aufstiegskandidat

