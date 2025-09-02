Schützenfest bei Veritas - Delay Sports überrollt Traber

Die Bezirksliga-Staffel 2 ist nach zwei Spieltagen in Fahrt: Vor allem die Aufsteiger Spandauer FC Veritas und Delay Sports sorgen mit torreichen Siegen schon nach dem 2.Spieltag für Schlagzeilen. Aber auch der SV Bosna und VFB Berlin mischen kräftig mit. Beide Teams verbuchen bereits sechs Punkte. Die Liga lebt
Sparta geht früh in Führung, doch am Ende feiert der SV Bosna einen ungefährdeten Auswärtssieg. Nach einem umkämpften Beginn sorgt zunächst Lescano für die Führung der Gastgeber. Doch noch vor der Pause gelingt Planja der Ausgleich. Nach dem Wechsel übernehmen die Gäste endgültig die Kontrolle. Kankou bringt Bosna kurz nach Wiederbeginn in Front, Innenverteidiger Badr erhöht mit einem Doppelpack. In der Schlussphase setzt Kankou den Schlusspunkt zum 5:1. Bei Bosna scheint in dieser Saison vieles möglich. Schon sechs Zähler nach zwei Spielen sprechen eine deutliche Sprache
Ein umkämpftes Nachbarschaftsduell endet leistungsgerecht unentschieden. Die Partie startet furios: Bereits mit dem ersten Angriff trifft Schareina für die Gäste aus Lübars. Nach einer halben Stunde belohnt sich Wittenau für seinen Einsatz und gleicht durch Jammoul aus. Danach entwickelt sich ein intensives Spiel, in dem beide Teams auf den Sieg drängen. Am Ende bleibt es beim 1:1 – eine gerechte Punkteteilung
Delay Sports kommt nach dem enttäuschenden Remis gegen Wittenau eindrucksvoll zurück. Beim 1. Traber FC gelingt dem Aufsteiger ein zweistelliger Sieg und damit der erste Dreier in der Bezirksliga. Delay Sports zeigt sich beim Gastspiel in Mariendorf in Torlaune. Schon vor der Pause erspielt sich das Team von Kevin Pannewitz und Andreas Schild (Urlaub) eine klare Führung (Brossmann, Dietrich und 2x Ernst). Nach dem Seitenwechsel geht das Offensivfeuerwerk weiter. Ernst trifft insgesamt viermal, Brossmann drei Tore. Auch Friede, Kühn und Sulmer (Freistoß-Traumtor) steuern Treffer bei. Für Traber wird es ein bitterer Nachmittag, während Delay mit diesem 11:0-Erfolg eindrucksvoll beweist, dass man in dieser Liga mehr als angekommen ist
Nach anfänglichen Schwierigkeiten dreht Veritas mächtig auf und gewinnt am Ende deutlich. Charlottenburg II beginnt mutig und hat sogar die Chance zur Führung. Doch dann schlägt Ghasemi-Nobakht zu und eröffnet das Torfestival. Noch vor der Pause baut Veritas die Führung aus. Nach dem Seitenwechsel brechen die Gäste ein, und Veritas schraubt das Ergebnis auf 9:1. Ghasemi-Nobakht trifft insgesamt fünfmal, zudem tragen sich Özkan (zweimal), Uslucan und Aydin in die Torschützenliste ein. Für den SCC II gelingt lediglich Wank ein Ehrentreffer
Fast 80 Minuten lang spielt Grün-Weiss mit einem Mann weniger – und gewinnt das Derby dennoch klar. Früh gehen die Gäste durch Sander in Führung. Zwar gelingt den Britzern durch Lorke der Ausgleich, doch nach der Pause drehen die Neuköllner mächtig auf. Schyschka und Etemi treffen kurz nacheinander, ehe Sander mit dem vierten Tor alles klar macht. Gelb-Rot gibt es für den Britzer Zielske
Ein intensives Spiel endet mit einem Auswärtssieg – Concordia Wilhelmsruh steht am Ende mit leeren Händen da. Die Gäste aus Marienfelde erwischen den besseren Start und gehen durch Kühn in Führung. Kurz darauf gleicht Ulm für Wilhelmsruh aus. Noch vor der Pause trifft Dellbrück erstmals für Stern II. Nach dem Wechsel erhöht Petroulas, ehe Ulm den Rückstand noch einmal verkürzt. Trotz aller Bemühungen gelingt den Gastgebern kein dritter Treffer mehr. So fährt Stern Marienfelde II einen knappen 3:2-Erfolg ein
Beide Teams haben Chancen auf den Sieg, am Ende steht eine Punkteteilung. Baumgart bringt die Gastgeber früh in Führung, die Gäste aus Heinersdorf antworten durch Brendler. Nach der Pause sorgt Schneidereit für die erneute Grünauer Führung, doch wenig später trifft Sopa zum Ausgleich. In der Schlussphase haben beide Seiten noch Gelegenheiten, doch am Ende bleibt es beim 2:2. Auf Seiten von Heinersdorf erhält Bottiglieri die rote Karte zwei Minuten vor Schluss
Mit einem soliden Auftritt nimmt der VfB drei Punkte mit. Der Berliner TSC hält die Partie lange offen, doch ein Tor von Devakov bringt die Gäste in Führung. Nach der Pause sucht TSC den Ausgleich, doch zehn Minuten vor dem Ende sorgt Klaucke für die Entscheidung. VfB Berlin gewinnt auswärts mit 2:0 und setzt ein Ausrufezeichen als möglicher Aufstiegskandidat
Infos, Daten und News der Liga hier
___________________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!