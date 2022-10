Schützenfest auf dem Berg

Nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen den TSV Weilheim vergangenen Dienstag schoss

sich unser Team von Alexander Persch und Marcel Hitzer wortwörtlich den Frust von der

Seele.

Direkt mit Anpfiff begann der Sturmlauf auf das Dettinger Tor. Mit schnellem,

schnörkellosem und gezielten Passspiel kombinierte man sich immer wieder gefährlich vor

das Tor. In der 13. Minute erzielte Maximilian Wöhrle nach Vorarbeit von Daniel Komarek

sein erstes Saisontor. Zwei Zeigerumdrehungen später erhöhte Philipp Rapp per Kopf nach

einer toll getreten Ecke von Daniel Komarek auf 2:0. Wiederum ein paar Minuten später

bauten Peter Schwegler und Alexander Persch nach toll vorgetragenen Spielzügen die

Führung weiter aus. Den Gast aus Dettingen ließ man in der Folgezeit weiterhin nicht am

Spielgeschehen teilnehmen. In der 35. Spielminute spielte man Tobias Goll über außen

herrlich frei. Dieser bediente mustergültig Peter Schwegler, welcher auf 5:0 erhöhte. Zwei

Minuten später hatten unsere Fans bereits den nächsten Grund zur Freude. Nach einer Ecke

von Alex Persch drückte Lukas Eberle den Ball zum 6:0 über die Linie. Kurz vor der Pause

erzielte Peter Schwegler nach schnellem Umschaltspiel und auf Vorlage von Daniel Komarek

den 7:0 Halbzeitstand.

Die Gäste konnten einem zu diesem Zeitpunkt wirklich leidtun, doch auch in der zweiten

Halbzeit ließ unsere Mannschaft nicht nach und spielte munter nach vorne. Direkt nach

Wiederanpfiff erhöhte Alexander Persch mit einem schnell ausgeführten Freistoß auf 8:0.

Zwei Minuten später nutzten die Gäste die einzige Unaufmerksamkeit unserer Mannschaft

und erzielten ihren Ehrentreffer. Dadurch wenig beeindruckt setzten unsere Mannen den

Einbahnstraßenfußball weiter fort. Mit seinem 4. Tor an diesem Tag erhöhte unser Man of

the Match Peter Schwegler nach Vorarbeit von Tobias Goll auf 9:1. In der 83. Spielminute

erzielte Tomasso Martino mit einem platzierten Schuss aus der zweiten Reihe sein erstes

Saisontor. Kurz vor Schluss markierte Chris Leihbacher nach tollem Zuspiel von Lukas Eberle,

sehenswerter Ballmitnahme und kompromisslosem Torabschluss den 11:1-Entstand.

Zusammengefasst zeigte die Mannschaft um Alexander Persch und Marcel Hitzer eine

perfekte Reaktion auf die Derbyniederlage und bot seinen Anhängern ein wahres Spektakel.

Nun geht es kommende Woche zum TB Neckarhausen II.

P.R.