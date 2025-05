Schützenfest am Nordring

In der Kreisklasse 2 schlägt der TSV Otterfing den FC Rottach-Egern mit 7:2, die DJK Darching den TuS Holzkirchen II ebenfalls deutlich. Die SG Hausham holt nur einen Punkt.

Wahrlich nicht mit Toren gegeizt hat der TSV Otterfing in der Kreisklasse 2 gegen den FC Rottach-Egern. Zwei verlorenen Punkten nachtrauern muss die SG Hausham und bei DJK Darching platzt der Knoten spät. TSV Otterfing – FC Rottach-Egern⇥7:2 (3:1) Tore: 1:0 A. Eder (4.), 1:1 Haimerl (13.), 2:1 Bacher (18.), 3:1 A. Eder (40.), 4:1 Mann (67.), 5:1/6:1 Dengler (82./83), 6:2 Pietzko (88.), 7:2 Müller (90.). Eine klare Sache war das Match zwischen dem TSV Otterfing und dem FC Rottach-Egern. Die Hausherren starteten schwungvoll in die Partie und gingen durch einen Treffer von Andreas Eder in Front. Kilian Haimerl glich jedoch aus. „Danach hatten wir unsere besten zehn Minuten, haben uns dann aber wieder durch individuelle Fehler selbst aus dem Spiel gebracht“, berichtete FC-Trainer Bernhard Gruber. So kamen die Hausherren durch Tore von Florian Bacher und wiederum Andreas Eder zu einer 3:1-Pausenführung. Spätestens nach dem 4:1 von Antonio Mann war das Spiel entschieden. In der Schlussphase fielen die Treffer dann wie die reifen Früchte. Am Ende siegte der TSV mit 7:2. „Das Ergebnis geht in dieser Höhe absolut in Ordnung und ist vielleicht auch mal ganz gut, damit wir wieder wissen, wo wir stehen“, resümierte Gruber. Das sieht auch TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban so: „Wir waren in allen Belangen überlegen, es war fast eine Kopie des Hinspiels. Rottach hat versucht, es spielerisch zu lösen und wir haben einen sehr guten Tag erwischt. Bei einem 7:2 gibt es nichts zu deuteln. Es war ein hochverdienter Heimsieg und ein weiterer Schritt in Richtung zweiter Platz.“ SV Bad Tölz – SG Hausham⇥2:2 (1:1) Tore: 0:1 Schmid (26.), 1:1 Lützel (33.), 1:2 Steiger (62.), 2:2 Lützel (88.). Gelb-rote Karte: Hamm (86./SGH). Zwei verlorenen Punkten muss die SG Hausham nach dem 2:2 beim SV Bad Tölz nachtrauern. Die Knappen gingen im Isarwinkel zweimal in Führung und kassierten erst in der Schlussphase nach einem fragwürdigen Platzverweis gegen Philip Hamm den Ausgleich zum Endstand. „Ein Sieg für uns wäre verdient gewesen. Für die vielen Ausfälle, die wir aus der zweiten Mannschaft ersetzt haben, war die Leistung okay. Eigentlich müssen wir das Spiel gewinnen“, berichtete SG-Trainer Markus Weinbacher. Im ersten Durchgang taten sich die Knappen lange schwer. Andreas Schmid traf zur Haushamer Führung, doch das 1:1 fiel postwendend. Nach dem Seitenwechsel hatten die Knappen spielerische Vorteile. Niklas Steiger traf nach einer guten Stunde zum 2:1. „Dann hat der Schiedsrichter Hektik reingebracht, das 2:2 darf so nie fallen. Er hat vorher ein klares Handspiel nicht gepfiffen und gibt dann eine Gelb-Rote gegen uns, die niemand verstanden hat. Aus dem Freistoß ist das 2:2 gefallen“, berichtete Weinbacher. DJK Darching – TuS Holzkirchen II⇥5:1 (0:0) Tore: 1:0 Pölt (72.), 2:0 S. Sitzberger (74.), 3:0 Dietz (81./ET), 4:0 Adelsberger (84.), 4:1 Erlacher (86.), 5:1 Pölt (90.). Über 70 Minuten lang war das Landkreis-Duell zwischen der DJK Darching und dem TuS Holzkirchen II spannend und torlos. Erst in der Schlussphase schossen die Hausherren einen (zu) deutlichen 5:1-Erfolg heraus. „Wir haben in der ersten Halbzeit keinen Zugriff gefunden und sind am starken Keeper von Holzkirchen gescheitert“, berichtete DJK-Coach Andreas Hallmannsecker, der Hans Brumbauer vertrat. „Die Leistung war über 75 Minuten echt stark. Dann ist uns leider etwas die Kraft ausgegangen. Der Sieg von Darching ist aber um zwei Tore zu hoch ausgefallen“, befand TuS-Coach Freddy Waizmann. Der eingewechselte Benedikt Pölt brachte die DJK 15 Minuten vor Ende in Führung, dann platzte bei den Hausherren der Knoten – aber gleich richtig: Simon Sitzberger, ein Eigentor der Gäste und Alexander Adelsberger sorgten binnen zwölf Minuten für ein Darchinger 4:0. TuS-Youngster Vincent Erlacher markierte den Ehrentreffer, bevor Pölt mit seinem sehenswerten zweiten Tor das 5:1 perfekt machte. „Nach der Pause hatten wir mehr Spielanteile und haben unsere Torchancen genutzt. Deshalb geht der Sieg unter dem Strich schon in Ordnung“, sagte Hallmannsecker. „Wir müssen jetzt das Positive mitnehmen, in den letzten Partien bekommen die jungen Spieler noch einmal viel Spielpraxis. Die beiden Jungs aus der A-Jugend haben es in Darching super gemacht“, resümierte Waizmann.

Thomas Spiesl