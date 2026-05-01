Schützenfest am Mühlenteich! Nach dem Donnerschlag schlagen die Blitze

RÜBENACH. Unter dem unumstößlichen Motto „Verlieren verboten“ traten wir die Reise zum 31. Rheinlandligaspiel beim FV Rübenach an. Uns war von der ersten Sekunde an bewusst, dass auf dem engen, aber gut bespielbaren Kunstrasenplatz am Mühlenteich jeder Zentimeter Boden hart erkämpft werden musste. Obwohl wir offensiv auf Paddy Dres und weiterhin auf Nils Hemmes verzichten mussten und unser Co-Trainer Julian Bidon uns verletzungsbedingt nur am Liveticker die Daumen drücken konnte, war die Marschroute klar: Wir wollten den nächsten entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt gehen und zeigen, dass unsere Formkurve unaufhaltsam nach oben zeigt.

Die Partie startete ohne langes Abtasten, beide Mannschaften suchten sofort den direkten Weg nach vorne. In der 9. Minute unterlief uns jedoch ein unerwarteter kleiner Aussetzer. Wir schienen defensiv in der ersten Rübenacher Aktion nicht ganz hellwach zu sein, als ein einfacher Ball in unsere Box segelte und Marvin Geissen zum 1:0 für die Gastgeber völlig unbeaufsichtigt vollstreckte. Doch wer glaubte, dass uns dieser frühe Rückstand aus der Bahn werfen würde, hatte sich gewaltig getäuscht.

Nur zwei Minuten später holte Till Weber eine Ecke heraus, die Matthias Burg mit chirurgischer Präzision in den Strafraum zirkelte. Als der Ball von Torwart Oost zu kurz geklärt wurde, nahm Andre Paulus Maß und hämmerte das Leder per Volley – Marke Tor des Monats – zum 1:1-Ausgleich unter die Latte. Es war der Donnerschlag und die Initialzündung, die wir an diesem Nachmittag brauchten.

Spielfreude pur und ein Blitzgewitter zur Pausenführung

Fortan rissen wir das Spiel komplett an uns. Wir nahmen die Zweikämpfe an und ließen den Ball willig über den ganzen Platz laufen. In der 27. Minute belohnten wir uns schließlich für den enormen Druck. Nach einer von Linus Merling energisch herausgeholten Ecke verlängerte Robin Mertinitz per Kopf, und Merling selbst drückte den Ball zur 2:1-Führung über die Linie. Doch wir blieben hungrig. Nur sechs Minuten später legte Merling stark für Till Weber auf, der im Nachsetzen aus der Drehung das 3:1 markierte.

Was folgte, war über die unermüdlichen Weber und Merling auf den Außenbahnen ein Blitzschlag nach dem anderen, auch wenn einige Großchancen zunächst ungenutzt blieben. Wir hatten den Gegner zu diesem Zeitpunkt förmlich zurechtgelegt. Kurz vor dem Pausenpfiff krönte Elias Stelker eine exzellente erste Halbzeit. Mit einer starken Balleroberung, einem unwiderstehlichen Antritt und einem perfekten Doppelpass mit Mertinitz schob er in einem Guss zum 4:1 ein. Rübenach wirkte nun zunehmend frustriert, doch Schiedsrichter Nicolas Prinz, der mit seinem aufmerksamen Gespann Isabella Krah und Cedric Clemens die Partie jederzeit souverän und unaufgeregt im Griff hatte, ließ keine Hektik aufkommen.

Die nächste Generation und der krönende Abschluss

Auch nach dem Seitenwechsel ließen wir nichts mehr anbrennen, wenngleich wir die ersten Minuten etwas verschliefen und unser Keeper Koltes einmal in höchster Not glänzend klären musste. In der 49. Minute stellten wir die Weichen endgültig auf Sieg. Nach einer der zahlreichen Ecken von Burg und der erneuten Kopfballvorlage von Mertinitz schnürte Linus Merling seinen Doppelpack zum 5:1. In der Folge kontrollierten wir das Geschehen nach Belieben, auch wenn unsere Pässe zeitweise etwas ungenauer wurden und Rübenach tapfer versuchte, den Anschluss zu finden. Unsere Abwehr rund um Koltes und Mohsmann stand jedoch stabil und ließ kaum nennenswerte Aktionen zu.

Ein besonderes Highlight hoben wir uns für die Schlussphase auf: In der 86. Minute durften zwei unserer U19-Talente, Maximilian Bettendorf und Louis Lauer, ihre ersten Minuten Rheinlandliga-Luft atmen, ein Moment, der eindrucksvoll zeigt, dass wir auch für die Zukunft bestens gerüstet sind. Den Schlusspunkt unter diese Gala-Vorstellung setzte erneut Andre Paulus in der Nachspielzeit, der nach einem brillanten Durchstecker von Stelker Torwart Oost umkurvte und zum 6:1-Endstand einschob.

Der Blick geht nach vorne: Ziel ist Platz 13

Was bleibt, ist ein absolut ungefährdeter Auswärtssieg gegen gut kämpfende Rübenacher, denen wir für die Zukunft nur das Beste wünschen. Wir haben heute bewiesen, dass unsere Offensivpower und eine geschlossene Mannschaftsleistung der Schlüssel zum Erfolg sind. Doch wir wissen genau: Ausruhen ist nicht! Endgültige Sicherheit wird uns erst der 13. Tabellenplatz geben, und das bleibt unser erklärtes Ziel. Am 9. Mai erwartet uns im Heimspiel in Hentern gegen Arzfeld die nächste große Aufgabe. Auch dort gilt weiterhin der Vorsatz: Verlieren verboten!

Mach es noch einmal, Hochwald – auf geht’s SGH!