Schützenfest am Distelberg

Die schnelle Führung nach 120 Sekunden durch Wudtke war die richtige Stimmung für den SVB Turbo, der in der Folge auf Hochtouren lief. Die Gäste besaßen keine Chance und konnten froh sein, daß es kein zweistelliges Debakel gab. Die weiteren Treffer markierten Wiegand (26), Wudtke (27,14,85), Prantschke (65) und Kleinhans (83).