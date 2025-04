Schützenfest als Abschiedsgruß – Beim Derby in Egmating

Früh anfangen mit dem Toreschießen, dafür spät aufhören. Nach diesem Motto agierte der Hohenlindener Zoran Pejic beim Derby in Egmating. Er sorgte für die Führung seines Teams (6.) und schloss das Schützenfest mit dem fünften Streich zum 5:2-Auswärtssieg ab (81.).

Manuel Fuchs glich aus (52.) Tom Küverling erhöhte für die Gäste auf 3:2 (60.), und nur Sekunden später schlug Fuchs erneut zu (61.). Hohenlinden lag 4:2 vorne und Egmating fehlten Kraft, Glück und Können, den Rückstand nochmal aufzuholen.

SVH-Spielertrainer Sebastian Ittlinger freute sich über den Sieg. Wenngleich er mit dem Verlauf der ersten Halbzeit nicht zufrieden war. „Fußballerisch war das nichts.“ Was sich im zweiten Abschnitt ändern sollte: „Da haben wir gut gespielt und die entsprechende Chancenverwertung gehabt“, sagte der Herliner. Während der SVH nun für eine weitere Saison in der Kreisklasse planen kann, müssen sich Widl und seine Mitstreiter langsam auf die kommende Runde in der A-Klasse einstimmen.