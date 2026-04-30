Schüttorf will gegen Vechta "nachlegen" und auf Platz sieben springen

Co-Trainer Dennis Große Vennekate macht die Zielsetzung klar: „Wir wollen nach dem Heimsieg am letzten Wochenende den Aufwärtstrend weiter fortsetzen, jetzt auch in der englischen Woche gegen Vechta nachlegen und gewinnen.“

Trotz des Selbstvertrauens warnt er vor dem Gegner und der Aufgabe: „Wir sind aber gewarnt und wissen, dass Vechta in der Rückrunde jetzt schon mehr Punkte gesammelt hat als in der Hinrunde.“ Zudem sei jede Partie in der Liga anspruchsvoll: „Wir wissen, dass wie jedes Spiel in der Landesliga ein hartes Stück Arbeit wird.“ Vechta hat zehn Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, steht in der Rückrunden-Tabelle allerdings über dem Strich.

Mut macht dabei vor allem der eigene Auftritt zuletzt: „Am vergangenen Sonntag haben wir uns in einer super Form präsentiert. Auch wenn es vom Kader her ähnlich eng aussehen wird, sind wir guter Dinge.“