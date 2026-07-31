Schüttorf will gegen Oldenburg "die Punkte zuhause behalten"

Der FC Schüttorf startet mit einem Heimspiel gegen den VfL Oldenburg in die neue Saison. Co-Trainer Dennis Große Vennekate blickt dem Auftakt mit großer Vorfreude entgegen, warnt aber zugleich vor dem Absteiger.
„Wir haben richtig Bock darauf, dass die Saison beginnt. Auch wenn die Vorbereitung etwas kürzer war, brennen alle auf den Saisonstart“, sagt Große Vennekate.
Mit dem VfL Oldenburg wartet direkt ein namhafter Gegner auf den FC Schüttorf. „Wir wollen zu Hause in Schüttorf direkt mit drei Punkten starten. Wir wissen, dass mit Oldenburg eine gute Mannschaft kommt und wissen auch, dass es dort einige Zugänge und Abgänge gab.“
Zum Saisonauftakt sei die Einschätzung des Gegners allerdings nicht einfach. „So wie wir, testen auch andere Teams in der Vorbereitung recht viel. Deshalb ist es zu Saisonbeginn immer schwierig, genau einzuschätzen, wo die anderen stehen und wo man selber steht.“ In der abgelaufenen Saison stand man ähnlich wie Oldenburg da. Letztendlich hatte der damalige Oberliga-Absteiger vier Punkte mehr als Schüttorf auf dem Konto. Die beiden direkten Duelle verlor Schüttorf jedoch nicht. Zuhause siegte man 3:0. In Oldenburg trennte man sich 1:1.
Selbstvertrauen durch die Pokalrunde tankte von den beiden Kontrahenten nur der VfL Oldenburg, der beim SV Achtenmeer 4:1 siegte. Der FC Schüttorf hingegen war der einzige Landesligist, der schon ausschied. Beim SV Bad Bentheim musste man sich 0:3 geschlagen geben.
Entscheidend werde deshalb sein, von Beginn an präsent zu sein. „Wichtig ist, dass wir von der ersten Sekunde an da sind. Und dann bin ich davon überzeugt, dass wir die drei Punkte in Schüttorf behalten können.“
Anpfiff ist am kommenden Sonntag um 15.00 Uhr ins Schüttorf.