Schüttorf will gegen Oldenburg "die Punkte zuhause behalten"

„Wir haben richtig Bock darauf, dass die Saison beginnt. Auch wenn die Vorbereitung etwas kürzer war, brennen alle auf den Saisonstart“, sagt Große Vennekate.

Mit dem VfL Oldenburg wartet direkt ein namhafter Gegner auf den FC Schüttorf. „Wir wollen zu Hause in Schüttorf direkt mit drei Punkten starten. Wir wissen, dass mit Oldenburg eine gute Mannschaft kommt und wissen auch, dass es dort einige Zugänge und Abgänge gab.“

Zum Saisonauftakt sei die Einschätzung des Gegners allerdings nicht einfach. „So wie wir, testen auch andere Teams in der Vorbereitung recht viel. Deshalb ist es zu Saisonbeginn immer schwierig, genau einzuschätzen, wo die anderen stehen und wo man selber steht.“ In der abgelaufenen Saison stand man ähnlich wie Oldenburg da. Letztendlich hatte der damalige Oberliga-Absteiger vier Punkte mehr als Schüttorf auf dem Konto. Die beiden direkten Duelle verlor Schüttorf jedoch nicht. Zuhause siegte man 3:0. In Oldenburg trennte man sich 1:1.