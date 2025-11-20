Schüttorf will "ein Zeichen setzen" und Brake besiegen

Co-Trainer Dennis Große-Vennekate erinnert an das Aufeinandertreffen in der Hinrunde: „Das Hinspiel konnten wir mit 3:0 gewinnen, auch wenn es lange ein enges Spiel war und wir erst spät für klare Verhältnisse gesorgt haben.“ Ein Selbstläufer wird es diesmal aber definitiv nicht. „Brake hat in den letzten vier Spielen nur einmal verloren. Wir wissen also, dass sie stabiler geworden sind und uns alles abverlangen werden,“ warnt Große-Vennekate. Zwar steht Brake noch auf Rang 15, doch die Hoffnung auf den Klassenerhalt kehrte zurück.

Personell muss Schüttorf etwas improvisieren. „Bei uns fehlt Aron Groothus wegen einer Gelbsperre. Ein paar Jungs sind leicht angeschlagen,“ erklärt der Co-Trainer. Sorge um die Kaderstärke verbreitet er dennoch nicht: „Trotzdem werden wir eine schlagkräftige Mannschaft zusammenbekommen.“

Sportlich hat die Partie für Schüttorf einen klaren Stellenwert: Vor dem Jahreswechsel sollen noch einmal drei Punkte her. „Im letzten Heimspiel des Jahres wollen wir noch einmal ein Zeichen setzen,“ betont Große-Vennekate. Aktuell stehen die Hausherren auf Platz sieben und wollen die punkttechnisch schwachen vergangenen Wochen vergessen machen lassen.