Schüttorf will "die Hinrunde erfolgreich abschließen"

„Wir hatten eine gute Trainingswoche mit viel Tempo und hoher Intensität. Genau das, was uns in Firrel erwartet,“ erklärte Große Vennekate im Vorfeld. Der Gegner sei dabei nicht zu unterschätzen: „Wir treffen dort auf eine Mannschaft, die in Relation zu ihrem Tabellenplatz viele Tore erzielt hat, gleichzeitig aber auch die meisten Gegentreffer der Liga kassiert.“ Ganze 40 Gegentreffer schluckten die Grün-Weißen bisher.

Firrel gilt als offensivstark, aber defensiv anfällig – eine Konstellation, die den Gästen aus der Grafschaft entgegenkommen dürfte. „Wir wissen, dass es ein intensives Auswärtsspiel wird und wollen die drei Punkte mit nach Schüttorf nehmen. Wir wollen die Hinrunde erfolgreich abschließen, bevor die Rückrunde bereits in der kommenden Woche startet.“ In der jüngsten Vergangenheit liefen die Partien gegen Firrel stets gut. Aus den letzten fünf direkten Duellen gewann Schüttorf vier Spiele. Das Übrige endete Remis. Jedoch ist Schüttorf seit drei Spielen auch punktlos und will definitiv aus der Mini-Krise rauskommen.

Personell kann das Trainerteam fast aus dem Vollen schöpfen. Große Vennekate bestätigte: „Der Kader sieht ähnlich aus wie zuletzt. Für den erfolgreich am Knie operierten Daniel Befort kehrt Marc Knoop zurück in den Kader.“

Anpfiff ist dann am Sonntag um 14.00 Uhr