Schüttorf will beim Titelanwärter Garrel punkten

Vor dem Auswärtsspiel beim BV Garrel erwartet der FC Schüttorf eine schwierige Aufgabe gegen einen hochmotivierten Gegner. Co-Trainer Dennis Große Vennekate weiß, dass Garrel im Meisterschaftsrennen weiter unter Druck steht. Vor allem nach dem Remis unter der Woche gegen Firrel, wobei der BVG die Tabellenführung verpasste.
„Garrel wird höchst motiviert am Sonntag antreten“, erklärte Große Vennekate vor der Partie. Trotz eines Rückschlags unter der Woche sieht er den Gegner weiterhin mit Chancen im Aufstiegskampf: „Unter der Woche haben sie ja gepatzt, dennoch haben sie gute Chancen im Meisterschaftsrennen, sind aber auf Ausrutscher von anderen angewiesen.“ Garrel steht auf dem zweiten Platz, einen Punkt hinter Vorwärts Nordhorn.
Entsprechend erwartet der Schüttorfer Co-Trainer einen offensiv auftretenden Gastgeber: „Ich gehe davon aus, dass sie unbedingt gewinnen wollen, damit sie beim letzten Spiel, im letzten Saisonspiel, dann eine Entscheidung fällt.“ Am letzten Spieltag muss Garrel dann in Papenburg antreten.
Für den FC Schüttorf geht es derweil vor allem darum, die Saison ordentlich zu Ende zu bringen. „Für uns geht es hingegen nur noch um die Platzierung, dennoch treten wir bei jedem Spiel an, um es natürlich gewinnen zu wollen“, betonte Große Vennekate. Gleichzeitig formulierte er die Zielsetzung klar: „Wir wollen ein gutes Spiel zeigen, wir wollen Punkte aus Garrel mitnehmen.“ Schüttorf kann nach einer Rückrunde, in der man bisher nur 13 Punkte sammelte, nur noch den achten Platz verteidigen. Weiter nach oben geht es nicht mehr.
Die Pfingstpause habe der Mannschaft zudem gutgetan. „Ich glaube, die Pause tat auch mal gut, sodass wir im Training Fokus auf zwei, drei Dinge legen konnten“, sagte Große Vennekate. Auch personell zeigte er sich zufrieden: „Personell sieht es auch in Ordnung aus für die letzten beiden Spiele. Da wollen wir jetzt noch mal punkten und das Maximale herausholen.“ Nachdem das Hinspiel 4:2 an Garrel ging, will Schüttorf nun punkten.
Anpfiff ist. dann am morgigen Sonntag um 15.00 Uhr.