Schüttorf will beim Titelanwärter Garrel punkten

„Garrel wird höchst motiviert am Sonntag antreten“, erklärte Große Vennekate vor der Partie. Trotz eines Rückschlags unter der Woche sieht er den Gegner weiterhin mit Chancen im Aufstiegskampf: „Unter der Woche haben sie ja gepatzt, dennoch haben sie gute Chancen im Meisterschaftsrennen, sind aber auf Ausrutscher von anderen angewiesen.“ Garrel steht auf dem zweiten Platz, einen Punkt hinter Vorwärts Nordhorn.

Entsprechend erwartet der Schüttorfer Co-Trainer einen offensiv auftretenden Gastgeber: „Ich gehe davon aus, dass sie unbedingt gewinnen wollen, damit sie beim letzten Spiel, im letzten Saisonspiel, dann eine Entscheidung fällt.“ Am letzten Spieltag muss Garrel dann in Papenburg antreten.

Für den FC Schüttorf geht es derweil vor allem darum, die Saison ordentlich zu Ende zu bringen. „Für uns geht es hingegen nur noch um die Platzierung, dennoch treten wir bei jedem Spiel an, um es natürlich gewinnen zu wollen“, betonte Große Vennekate. Gleichzeitig formulierte er die Zielsetzung klar: „Wir wollen ein gutes Spiel zeigen, wir wollen Punkte aus Garrel mitnehmen.“ Schüttorf kann nach einer Rückrunde, in der man bisher nur 13 Punkte sammelte, nur noch den achten Platz verteidigen. Weiter nach oben geht es nicht mehr.