Schüttorf trauert um Peter Knoop.. Betreuer nicht mehr unter uns von NK · Heute, 16:32 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sofia Rodrigues

Der FC Schüttorf 09 trauert um seinen langjährigen Betreuer Peter Knoop. Wie der Verein mitteilte, ist Knoop am vergangenen Sonntag im Alter von 64 Jahren verstorben.

Mit Unterbrechungen war Peter Knoop fast zwei Jahrzehnte lang als Betreuer der ersten Mannschaft in der Bezirks- und Landesliga tätig. Über viele Jahre kümmerte er sich im Hintergrund um zahlreiche organisatorische Aufgaben. Dazu gehörten unter anderem die Vorbereitung der Trikots, die Versorgung der Mannschaft mit Getränken sowie die Organisation der Fahrten zu Auswärtsspielen. Darüber hinaus betreute Knoop über viele Jahre die Schiedsrichter im Sportpark des FC Schüttorf 09. Er sorgte für die Verpflegung vor und nach den Spielen und war damit ein wichtiger Bestandteil des Vereinslebens.

Ein besonderer Moment für ihn war das Jahr 2015, als seine Söhne Marc und Marcel den Sprung in die erste Mannschaft schafften. Drei Jahre später gehörte Peter Knoop zum Betreuerteam, das gemeinsam mit der Mannschaft die Meisterschaft in der Bezirksliga feierte. Sein Sohn Marc ist heute Kapitän des FC Schüttorf 09 und absolvierte bereits mehr als 250 Pflichtspiele für den Verein. Erst am letzten Spieltag der vergangenen Saison hatte der FC Schüttorf 09 Peter Knoop für seinen langjährigen Einsatz verabschiedet und ihm gedankt. Nun muss der Verein nur wenige Wochen später Abschied nehmen.