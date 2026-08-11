Schüttorf siegt "verdient" 5:1 in Melle und ist "super happy"

Der FC Schüttorf 09 hat am zweiten Spieltag einen deutlichen Auswärtssieg eingefahren. Beim SC Melle 03 setzte sich die Mannschaft mit 5:1 durch. Richard Neesen avancierte mit drei Treffern zum erfolgreichsten Torschützen der Partie. Schüttorf bleibt also auch im zweiten Ligaspiel unbesiegt.
Dabei mussten beide Mannschaften mit schwierigen äußeren Bedingungen zurechtkommen. „Es war ein super hartes Spiel für beide Mannschaften bei den Temperaturen auf dem Kunstrasenplatz in Melle“, sagte Schüttorfs Co-Trainer Dennis Große Vennekate.
Den besseren Start erwischten die Gäste. Bereits in der achten Minute brachte Neesen den FC Schüttorf mit 1:0 in Führung. Melle fand allerdings eine schnelle Antwort: Nur fünf Minuten später erzielte Tommy Claushallmann den Ausgleich zum 1:1.
Schüttorf ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen. Große Vennekate zeigte sich insbesondere mit dem spielerischen Auftritt zufrieden: „Melle hatte über die gesamte Zeit Probleme mit unserem Positions- und Ballbesitzspiel. Wir haben das richtig gut gemacht heute.“
Kurz vor der Pause belohnten sich die Gäste erneut. Jesko Bühring traf in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 2:1 und sorgte damit für die Schüttorfer Halbzeitführung.
Nach dem Seitenwechsel baute der FCS seinen Vorsprung weiter aus. In der 60. Minute erzielte Neesen seinen zweiten Treffer und erhöhte auf 3:1. Zehn Minuten später war der Angreifer erneut zur Stelle und machte mit dem 4:1 seinen Dreierpack perfekt.
„Im Endeffekt gewinnen wir verdient“, bilanzierte Große Vennekate. Besonders zufrieden zeigte er sich mit dem Erfolg bei einem erfahrenen Gegner: „Ich bin super happy, dass wir das Spiel auswärts gegen eine gestandene Landesliga-Mannschaft gewinnen konnten." Zudem konnte man so die Serie von 14 sieglosen Spielen gegen den SC Melle in Serie brechen und steht nach zwei Spielen bei vier Punkten.
Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Max Wolf in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 5:1-Endstand. Große Vennekate freute sich auch über die Ausbeute in der Offensive: „Besonders freut mich auch, dass unsere Stürmer mit einigen Toren in die Saison gestartet sind.“
Nach dem Pokalspiel in Bentheim sieht der Co-Trainer seine Mannschaft auf dem richtigen Weg. „Wir haben nach dem Dämpfer beim Pokalspiel in Bentheim die richtigen Schlüsse rausgezogen und alle waren sich bewusst, dass wir Gas geben müssen. Das konnten wir in den ersten beiden Ligaspielen zeigen.“
Auf diesem Auftakt will Schüttorf nun aufbauen. „Darauf bauen wir auf und wollen jetzt am nächsten Sonntag den nächsten Dreier folgen lassen“, kündigte Große Vennekate an. Schüttorf empfängt dann den Aufsteiger Altenoythe. Melle spielt zeitgleich gegen den Oberliga-Absteiger Holthausen-Biene.