Schüttorf siegt "verdient" 5:1 in Melle und ist "super happy" Saisonstart geglückt von NK · Heute, 01:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: Detlev Drobeck

Der FC Schüttorf 09 hat am zweiten Spieltag einen deutlichen Auswärtssieg eingefahren. Beim SC Melle 03 setzte sich die Mannschaft mit 5:1 durch. Richard Neesen avancierte mit drei Treffern zum erfolgreichsten Torschützen der Partie. Schüttorf bleibt also auch im zweiten Ligaspiel unbesiegt.

Dabei mussten beide Mannschaften mit schwierigen äußeren Bedingungen zurechtkommen. „Es war ein super hartes Spiel für beide Mannschaften bei den Temperaturen auf dem Kunstrasenplatz in Melle“, sagte Schüttorfs Co-Trainer Dennis Große Vennekate.

Den besseren Start erwischten die Gäste. Bereits in der achten Minute brachte Neesen den FC Schüttorf mit 1:0 in Führung. Melle fand allerdings eine schnelle Antwort: Nur fünf Minuten später erzielte Tommy Claushallmann den Ausgleich zum 1:1.

Schüttorf ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen. Große Vennekate zeigte sich insbesondere mit dem spielerischen Auftritt zufrieden: „Melle hatte über die gesamte Zeit Probleme mit unserem Positions- und Ballbesitzspiel. Wir haben das richtig gut gemacht heute.“

Kurz vor der Pause belohnten sich die Gäste erneut. Jesko Bühring traf in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 2:1 und sorgte damit für die Schüttorfer Halbzeitführung. Neesen avanciert zum Matchwinner Nach dem Seitenwechsel baute der FCS seinen Vorsprung weiter aus. In der 60. Minute erzielte Neesen seinen zweiten Treffer und erhöhte auf 3:1. Zehn Minuten später war der Angreifer erneut zur Stelle und machte mit dem 4:1 seinen Dreierpack perfekt.