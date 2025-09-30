Schüttorf nutzt die Patzer! "Vier Tore sprechen für sich"

„Lohne hat am Anfang echt viel Druck gemacht und denen gehörten auch die ersten paar Minuten. Danach aber haben wir die Spielkontrolle übernommen und haben das Spiel absolut verdient gewonnen“, erklärte Co-Trainer Dennis Große Vennekate nach der Partie.

Entscheidend waren zwei Strafstöße in der ersten Halbzeit, die Jesko Bühring (33.) und Sam Martron (38.) sicher verwandelten. „Bisschen ärgerlich natürlich für Lohne, dass wir zwei Handelfmeter in einer Halbzeit bekommen. Aus meiner Sicht waren beide aber gerechtfertigt“, so Große Vennekate.

Nach der Pause erhöhte Martron (70.) mit seinem zweiten Treffer auf 3:0, ehe Richard Neesen (76.) für die endgültige Entscheidung sorgte. Lohne kam durch Sören Smitz (80.) noch zum Ehrentreffer, mehr ließ Schüttorf aber nicht zu.

„Wir haben bis auf die Anfangsphase wenig zugelassen. Auch wenn es natürlich ärgerlich ist, dass wir noch ein Gegentor bekommen haben, waren wir auch defensiv stabiler als zuletzt. Und vier Tore sprechen natürlich auch für sich“, resümierte der Schüttorfer Co-Trainer, der mit Blick auf die kommenden Spiele optimistisch blieb: „So kann es die nächsten Spiele gerne weitergehen.“

Tabellarisch bleibt Schüttorf zwar auf Platz drei, rückt dem Spitzenduo aber dicht auf die Pelle. Lohne II rutschte nach dem dritten sieglosen Spiel in Serie auf Platz neun ab.