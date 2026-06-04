Schüttorf muss lange auf Helge Pollmann verzichten

– Foto: Sofia Rodrigues

Der FC Schüttorf 09 muss langfristig auf Helge Pollmann verzichten. Wie der Verein via Instagram mitteilte, hat sich der Mittelfeldspieler am vergangenen Sonntag im Spiel in Garrel schwer am Knie verletzt.

„Was sich leider schon angebahnt hatte, ist nun traurige Gewissheit“, schrieb der Verein. Die Verletzung entstand bei einer eigentlich alltäglichen Szene im Spiel. „Ein Klärungsversuch in der eigenen Hälfte, um eine Ecke für den Gegner zu vermeiden“, heißt es in dem Statement.

Die Diagnose fiel anschließend schwerwiegend aus: Pollmann erlitt einen „Innenbandteilriss, Riss des Vorderen Kreuzbandes sowie einen komplizierten Riss im Außenmeniskus“. Nach Steffen Krabbe, der sich bereits im Duell gegen Vorwärts verletzt hatte, ist Pollmann damit der zweite Spieler des FC Schüttorf in dieser Saison mit einem Kreuzbandriss.