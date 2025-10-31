Schüttorf empfängt den nächsten "Brocken" und will Garrel schlagen

„Mit Garrel kommt der dritte Brocken in Folge auf uns zu“, sagte Co-Trainer Dennis Große Vennekate vor der Partie. „Sie haben die letzten drei Spiele gewonnen und aus den letzten sechs Spielen nur eins verloren. Das zeigt, dass sie absolut zu Recht da oben stehen.“

Für Schüttorf ist die Marschroute klar: Nach zwei unglücklichen Niederlagen gegen Topteams soll diesmal der Befreiungsschlag gelingen. „Wir wollen jetzt nach den Niederlagen gegen Papenburg und gegen Mühlen gegen ein Top-Team gewinnen“, so Große Vennekate. „Wir spielen zu Hause in Schüttorf vor heimischem Publikum und werden alles daran setzen, dass wir das dritte Top-Spiel gewinnen.“

Trotz der jüngsten Rückschläge herrscht Zuversicht im Lager der Grafschafter. „Wir wissen, dass wir besser drauf sind als die Ergebnisse, die wir zuletzt geliefert haben. Jetzt zählt allerdings gegen Garrel dann nur das Ergebnis.“

Personell kann der FC 09 zudem leicht aufatmen: „Daniel Befort kehrt zum Kader zurück“, erklärte der Co-Trainer. Mit der Rückkehr des erfahrenen Defensivmanns und der Unterstützung der Fans will Schüttorf am Sonntag ein Zeichen setzen – und endlich wieder ein Topspiel für sich entscheiden.

Anpfiff ist dann am Sonntag um 14.00 Uhr!