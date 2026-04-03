Schüttelt Steinsberg Großberg ab? – Kellerkracher in Sinzing und Hemau

Gerade war noch Winterpause, da biegt die Saison in der Kreisliga 2 schon wieder auf die Zielgeraden ein. Sechs Spieltage stehen noch aus. Runde 21 geht vollständig am Ostermontag über die Bühne. Dabei stehen ein Top-Spiel sowie zwei Direktduelle im Abstiegskampf besonders im Fokus.
„Oben“ kämpfen der FSV Steinsberg (2., 41 Punkte) und der starke Aufsteiger TSV Großberg (4., 36) um wichtige Punkte im Rennen um Relegationsplatz 2. Steinsberg kam letzte Woche in Beratzhausen nicht über eine magere Nullnummer hinaus. Umso mehr strebt die Dobler-Elf jetzt den 13. Saisonsieg an. Klappt dieses Vorhaben, würde Konkurrent Großberg auf acht Punkte distanziert werden. Damit würden sich die Bergler Buam nach menschlichem Ermessen aus dem Aufstiegsrennen verabschieden.
Genau hinschauen wird natürlich der Rangdritte aus Dietfurt (36). Der TSV hat sich im Kampf um Platz 2 nochmal angemeldet und hofft auf einen Steinsberger Patzer. Selbst hat die Elf von Trainer Matthias Pfeifer allerdings auch keine einfache Aufgabe zu bewältigen. Mit der SG Oberndorf/Matting schaut der zuletzt gegen Hohenschambach erfolgreiche Tabellensechste (28) im Altmühltal vorbei. Spitzenreiter TV Riedenburg (51) liegt mittlerweile elf Zähler voraus und wird sich die Meisterschaft nicht mehr nehmen lassen. Als Nächstes kann sich der ungeschlagene Klassenprimus daheim gegen den TSV Beratzhausen (10., 19) beweisen, der im ultraspannenden Abstiegskampf weiterhin unter Zugzwang steht.
Nachholspiel am Karsamstag