🗣: Schürfwunden bei Rosenheim – Ampfing kontert Sontheim-Tore spät

In der zweiten Halbzeit haben wir uns mehr vorgenommen und das auch besser umgesetzt, sind mutiger aus der Kabine gekommen. Die ersten 25 Minuten nach der Pause gehörten klar uns – wir haben das Spiel an uns gerissen. Durch unseren Torjäger Sepp Sontheim konnten wir per Elfmeter um die 55. Minute ausgleichen, und kurz darauf hat er einen Rückpass erlaufen, den Torwart überlupft und uns mit 2:1 in Führung gebracht. In dieser Phase waren wir richtig gut im Spiel und konnten die Partie ausgeglichen gestalten. Das nächste Tor lag eigentlich nicht in der Luft, doch Ampfing hat sich zurückgekämpft, uns nach einem Querpass in der 70. Minute bestraft und kurz vor Schluss das 2:3 erzielt. Wir haben noch einmal alles probiert, hatten durch Maxi Wiedmann in der 90. Minute eine große Chance, die der Torwart stark gehalten hat. Unterm Strich war der Sieg für Ampfing aufgrund der ersten Halbzeit verdient. Glückwunsch an Ampfing und für uns heißt es, es nächste Woche besser zu machen.«