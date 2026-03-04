Schüren holt Coach, der aktuell in die Westfalenliga aufsteigen möchte

Schiattarella kehrt nach Dortmund zurück. – Foto: Joachim Josephs

Westfalenligist BSV Schüren hat seinen neuen Trainer für die Spielzeit 2026/27 verkündet. Nachdem kürzlich Chefcoach Sascha Rammel entlassen wurde und der freie Wunschkandidat Sebastian Tyrala abgesagt hat, wurde mit Giovannia Schiattarella ein ab Sommer freier Trainer verpflichtet. Der 44-Jährige führt mit dem Lüner SV aktuell die Landesliga Staffel 4 an und hatte im Januar seinen Rücktritt zum Saisonende bekanntgegeben.

Da mit dem aktuell vereinslosen Dimitrios Kalpakidis bereits sein dortiger Nachfolger feststeht, wäre eine vorzeitige Rochade möglich gewesen. Doch dies war nicht wirklich angedacht, wie die Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" berichtet. Schiattarella möchte in Lünen gerne noch den Westfalenliga-Aufstieg feiern.