Schüren holt Coach, der aktuell in die Westfalenliga aufsteigen möchte

Westfalenligist BSV Schüren hat seinen neuen Trainer für die Spielzeit 2026/27 verkündet. Nachdem kürzlich Chefcoach Sascha Rammel entlassen wurde und der freie Wunschkandidat Sebastian Tyrala abgesagt hat, wurde mit Giovannia Schiattarella ein ab Sommer freier Trainer verpflichtet. Der 44-Jährige führt mit dem Lüner SV aktuell die Landesliga Staffel 4 an und hatte im Januar seinen Rücktritt zum Saisonende bekanntgegeben.
Da mit dem aktuell vereinslosen Dimitrios Kalpakidis bereits sein dortiger Nachfolger feststeht, wäre eine vorzeitige Rochade möglich gewesen. Doch dies war nicht wirklich angedacht, wie die Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" berichtet. Schiattarella möchte in Lünen gerne noch den Westfalenliga-Aufstieg feiern.
Schiattarella gehört zu den bekanntesten Namen im Dortmunder Amateurfußball. Der 44-Jährige war u. a. beim ASC 09 Dortmund als Spieler aktiv und trainierte später den VfL Kemminghausen, den SV Arminia Marten, den SV Brackel und den FC Brünninghausen.
Gegenüber den "Ruhr Nachrichten" sagt er: „Das Gespräch mit Peter Seifert war sehr offen und dann ging es schnell, ich musste nicht viel überlegen. Mit einigen Spielern aus dem Kader habe ich bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet. Die Mannschaft reizt mich, aber auch die Ambitionen des Vereins, der schon einige Jahre auf dem Niveau spielt. Zunächst möchte ich aber die Mission in Lünen noch zu Ende führen."
Die laufende Spielzeit werden das spielende Interims-Duo Philipp Rosenkranz und Eyüp Cosgun beim BSV Schüren zu Ende bringen.