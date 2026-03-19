Schüler gegen Lehrer: Königsdorfs Krise trifft auf Beecker Lauf

Beecks Coach Mark Zeh peilt in Königsdorf den vierten Sieg in Serie an. – Foto: Sascha Hohnen

Krisenstimmung trifft auf Erfolgswelle: Während der TuS Blau-Weiß Königsdorf nach vier Niederlagen in Serie den freien Fall stoppen will, reist der FC Wegberg-Beeck mit breiter Brust zum Duell der Tabellennachbarn. Ein besonderes Wiedersehen an der Seitenlinie zwischen Takahito Ohno und seinem ehemaligen Trainer würzt die Partie zusätzlich.

„Wegberg-Beeck ist ein sehr starker Gegner. Auch wenn sie aktuell tabellarisch nicht ganz oben stehen, gehören sie definitiv zu den Top-Teams der Liga“, schätzt der 30-Jährige die Situation ein. Er sieht die Ursachen für die jüngste Misere seines Teams vor allem in mangelnder Stabilität: „Wir befinden uns nach der Winterpause mit vier Niederlagen in Folge in einer schwierigen Situation. Allerdings waren die Leistungen nicht in jedem Spiel schlecht – auch zuletzt hatten wir viele gute Phasen. Um gegen solche Gegner zu punkten, müssen wir in den Details noch konsequenter werden. Kleine Fehler werden auf diesem Niveau sofort bestraft, während kleine positive Aktionen oft den Unterschied machen. Genau diese Konstanz über 90 Minuten hat uns zuletzt gefehlt.“

Der TuS Blau-Weiß Königsdorf befindet sich im Kalenderjahr 2026 in einer sportlichen Abwärtsspirale. Vier Spiele, vier Niederlagen – so lautet die ernüchternde Bilanz der Mannschaft von Trainer Takahito Ohno nach der Winterpause. Dass nun ausgerechnet der FC Wegberg-Beeck seine Visitenkarte in Königsdorf abgibt, macht die Aufgabe nicht leichter. Die Gäste reisen mit der Empfehlung von drei Siegen in Folge an und haben sich mit 30 Punkten auf den achten Tabellenplatz vorgearbeitet, während Königsdorf mit 22 Zählern auf Rang elf stagniert.

Ohno: "Die Qualität im Kader ist enorm"

Besonders ist die Konstellation an der Seitenlinie. Ohno wechselte zur Saison 2024/25 als Spieler von Wegberg-Beeck nach Königsdorf – sein damaliger Trainer war Mark Zeh. „Dass Wegberg-Beeck aktuell drei Siege in Folge geholt hat, überrascht mich nicht. Die Qualität im Kader ist enorm. Mit Spielern wie Kleefisch, Leerse, Hüne, Frensky oder Merlin Schlosser bringen sie viel individuelle Klasse mit. Dazu kommen mit Hirotaka, Kopitz und Patzula weitere Spieler, die ich noch aus gemeinsamer Zeit kenne – absolute Top-Spieler für diese Liga. Außerdem ist mit Mark Zeh mein ehemaliger Trainer zurück, und man sieht, dass die Mannschaft dadurch wieder stabiler geworden ist“, so Ohno weiter. Personell kann er wieder auf Goga Khvedelidze bauen, muss aber auf Jonas Hoge verzichten.

Zeh: "Wollen unser Spiel durchziehen"

Die Gäste aus Beeck, die zuletzt einen souveränen 4:0-Erfolg gegen Bornheim feierten, wollen ihren Lauf fortsetzen. Trainer Sven Zeh warnt jedoch vor der Charakteristik des Spielorts: „In Königsdorf auf dem engen Kunstrasen ist es nie einfach zu spielen – unabhängig von den letzten Ergebnissen der Königsdorfer. Wir müssen wie zuletzt hochkonzentriert und mit einer hohen Intensität ins Spiel gehen. Wir gehen mit Respekt in die Partie, wollen aber unser Spiel durchziehen.“ Auch er erinnert sich gerne an die gemeinsame Zeit mit seinem Gegenüber: „Meinen ehemaligen Spieler Takahito habe ich als sehr witzigen Charakter in Erinnerung. Zunächst sind wir aber Gegner und da zählt nur das Spiel – danach gibt es sicher ein Gespräch.“

Sportlich sieht Zeh die Gründe für den Aufschwung auch in der verbesserten Offensivarbeit. „Unsere Fortschritte in der Offensive hängen vor allem mit der Bewegung ohne Ball und der Laufbereitschaft zusammen. Außerdem arbeiten wir Woche für Woche an der Besetzung der Box – auch das wird von Spiel zu Spiel besser“, erklärt der Coach. Nachdem Königsdorf im Hinspiel mit einem 2:1-Sieg noch alle Punkte aus Wegberg entführen konnte, sinnt der FC nun auf Revanche, um den vierten Sieg in Serie einzutüten.