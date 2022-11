Schuchardts Treffer bringt Großenenglis auf die Siegerstraße Spitzenreiter weiterhin ohne Punktverlust +++ 2:0-Sieg durch späte Tore in Bad Nauheim +++ Mittelfeldmotor Jolina Schuchhardt trifft spät +++ Torjägerin Dülger mit 16. Saisontreffer

Die B-Juniorinnen des TuS Viktoria Großenenglis bleiben in der Verbandsliga-Nord weiterhin das Maß der Dinge. Die Nordhessinnen setzten sich gestern Abend auch im siebten Ligaspiel durch und bleiben dank des 2:0 (0:0)-Auswärtserfolgs bei der SpVgg 08 Bad Nauheim weiterhin Tabellenführer in der Nord-Gruppe der Verbandsliga. In der Kurstadt trafen Jolina Schuchhardt sowie Janine Dülger erst in der Schlussphase für die Hironymus-Elf.

Die Gäste, die auf die verletzte Anna Döring verzichten mussten, begannen gut - hatten direkt nach drei Minuten durch Janine Dülger und Laura Schnell eine Doppelchance zur frühen Führung, die jedoch von SpVgg-Keeperin Laurina Görg zunichte gemacht wurde. Beide Teams taten sich auf dem unangenehm bespielbaren Kunstrasenplatz schwer zum Kombinationsspiel zu finden. In der 23. Minute hatte Sophie Bornemann die beste Chance für Großenenglis vor dem Seitenwechsel. Doch ihr Schussversuch aus der Distanz wurde von Görg noch an die Querlatte gelenkt.

Im zweiten Abschnitt stellte das TuS-Trainerduo Ralf Hironymus und Olaf Pfaff um und ließen die Außenbahnspielerinnen Lea Schmidt Weigand und Laura Schnell die Seiten wechseln. Eine Umstellung, die dem Spiel des amtierenden Hessenpokalsiegers gut tat. So entwickelten die Gäste deutlich mehr Gefahr und das Spielgeschehen verlagerte sich vermehrt in die Hälte der Bad Nauheimer. Doch in der Anfangsphase der zweiten 40 Minuten konnten die Gastgeberinnen den Angriffsdruck des TuS noch standhalten. Es dauerte bis zehn Minuten vor dem Ende, ehe dann doch die verdiente Führung von Großenenglis fiel. Mittelfeldmotor Jolina Schuchhardt drang in den Strafraum ein, spielte auf Bornemann, die den Ball wieder auf Schuchhardt durch steckte - die nahm Maß und setzte den Ball platziert in die Maschen. Das Tor tat dem Ligaprimus gut und in der Folge spielte die TuS befreit auf. Nur vier Minuten nach der Führung legte Großenenglis noch den zweiten Treffer nach. Abwehrchefin Viktoria Pfaff brachte einen Freistoß von der Mittellinie auf Torjägerin Dülger, die per Hinterkopf und ihrem 16. Saisontreffer den 2:0-Endstand besorgte.