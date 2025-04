Schröttle ist sich mit Türkspor Augsburg einig

Dass Simon Schröttle den Landesligisten FC Gundelfingen am Ende der Saison verlassen wird, das war bereits seit Januar bekannt. Nun ist auch das Ziel klar. Der 32-Jährige wird zur neuen Saison Spielertrainer bei Türkspor Augsburg - und hofft, dass dies dann in der Bayernliga der Fall sein wird.

In Gundelfingen arbeitet Schröttle bereits als Spielertrainer mit Chefcoach Thomas Rudolph zusammen, ähnlich soll die Arbeit dann in Augsburg verlaufen. Schröttle, der aktuell noch an den Folgen eines Mittelfußbruches leidet und nicht aktiv ins Geschehen eingreifen kann, wird aller Voraussicht nach mit dem aktuellen Türkspor-Trainer Ajet Abazi zusammenarbeiten.

„Ich hatte schon vergangenes Jahr Gespräche mit Türkspor, damals habe ich mich aber für Gundelfingen entschieden“, verrät Schröttle. Dort hätte er auch bleiben können, allerdings nicht mehr in erster Linie auf dem Platz. Doch Schröttle will weiterhin aktiv ins Spielgeschehen eingreifen, deshalb platzte die Verlängerung in der Gärtnerstadt und der Spielertrainer orientierte sich neu.