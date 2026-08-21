Schröer vor Riesa: „Sind krasser Außenseiter“

Am 2. Spieltag der Sachsenliga steht für den FSV 1990 Neusalza-Spremberg die erste Auswärtsaufgabe der neuen Saison auf dem Programm. Am Samstag, den 22. August 2026, gastiert die Mannschaft um 14:00 Uhr bei der BSG Stahl Riesa. Beide Teams streben nach ihren Partien zum Auftakt den ersten Dreier der noch jungen Spielzeit an.
Der FSV Neusalza-Spremberg sicherte sich als Aufsteiger am 1. Spieltag vor 250 Zuschauern einen respektablen Punkt. Gegen den Oberliga-Absteiger Bischofswerdaer FV 08 trennte sich die Elf nach einer defensiv disziplinierten Leistung mit einem 0:0-Unentschieden. Mit diesem Zähler belegt der FSV aktuell den 9. Tabellenplatz.
Die Gastgeber aus Riesa stehen hingegen nach dem Startwochenende noch ohne Zähler da: Die BSG musste sich beim SC Borea Dresden knapp mit 0:1 geschlagen geben (Torschütze: Quentin Fuhrmann in der 24. Minute) und rangiert vor der Partie auf Platz zwölf.
Trotz des gelungenen Starts bleibt die Rollenverteilung aus Sicht der Gäste klar definiert. Teammanager Georg Schröer ordnet die Begegnung in Riesa realistisch ein: „Wir sind als Aufsteiger krasser Außenseiter, dessen sind sich in der Mannschaft alle bewusst.“
Um beim favorisierten Gastgeber dennoch etwas Zählbares einzupacken, setzt Neusalza-Spremberg auf Einsatzbereitschaft, Kampfgeist und eine stabile Grundordnung. „Wir müssen erst mal versuchen, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten, hoffen, dass sich die Gastgeber mit uns schwertun, ekligen Fußball spielen, und vielleicht können wir dann sogar etwas mitnehmen“, gießt Schröer den Matchplan in Worte. Jeder Zähler bei den Elbestädtern hätte für den Neuling einen besonderen Wert: „Das wären dann allerdings Bonuspunkte für uns.“