Schröer vor Riesa: „Sind krasser Außenseiter“

Der FSV Neusalza-Spremberg sicherte sich als Aufsteiger am 1. Spieltag vor 250 Zuschauern einen respektablen Punkt. Gegen den Oberliga-Absteiger Bischofswerdaer FV 08 trennte sich die Elf nach einer defensiv disziplinierten Leistung mit einem 0:0-Unentschieden. Mit diesem Zähler belegt der FSV aktuell den 9. Tabellenplatz.

Die Gastgeber aus Riesa stehen hingegen nach dem Startwochenende noch ohne Zähler da: Die BSG musste sich beim SC Borea Dresden knapp mit 0:1 geschlagen geben (Torschütze: Quentin Fuhrmann in der 24. Minute) und rangiert vor der Partie auf Platz zwölf.

Stimmen und Marschroute vor dem Duell

Trotz des gelungenen Starts bleibt die Rollenverteilung aus Sicht der Gäste klar definiert. Teammanager Georg Schröer ordnet die Begegnung in Riesa realistisch ein: „Wir sind als Aufsteiger krasser Außenseiter, dessen sind sich in der Mannschaft alle bewusst.“