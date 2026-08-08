Schröder trifft doppelt: Kickers feiert ersten Heimsieg der Saison

„Dieses Schwitzen am Ende braucht keiner mehr“, sagte Lindemann nach dem Abpfiff mit einem Schmunzeln. Insgesamt war der Trainer mit dem Auftritt seiner Mannschaft aber zufrieden: „Wir haben aber zwischendurch auch einen guten Ball gespielt. Am schönsten sind die drei Punkte vor einer tollen Kulisse.“ Blitzstart ebnet den Weg Die Gastgeber erwischten einen Traumstart. Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, als Nick Stepantsev den Ball zur frühen 1:0-Führung im HSV-Tor unterbrachte. Das schnelle Tor verlieh den Emdern Sicherheit, die in der Folge das Spiel kontrollierten und sich weitere Möglichkeiten erarbeiteten.

Kurz vor der Pause belohnte sich Kickers erneut. Theo Schröder erhöhte in der 41. Minute auf 2:0 und sorgte damit für eine verdiente Pausenführung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Emden die tonangebende Mannschaft. Erneut war es Schröder, der zuschlug und mit seinem zweiten Treffer des Abends auf 3:0 stellte (52.). Der Angreifer hatte damit entscheidenden Anteil am ersten Heimerfolg der Saison.