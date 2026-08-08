Schröder trifft doppelt: Kickers feiert ersten Heimsieg der Saison

„Dieses Schwitzen am Ende braucht keiner mehr“, sagte Lindemann nach dem Abpfiff mit einem Schmunzeln. Insgesamt war der Trainer mit dem Auftritt seiner Mannschaft aber zufrieden: „Wir haben aber zwischendurch auch einen guten Ball gespielt. Am schönsten sind die drei Punkte vor einer tollen Kulisse.“
Blitzstart ebnet den Weg
Die Gastgeber erwischten einen Traumstart. Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, als Nick Stepantsev den Ball zur frühen 1:0-Führung im HSV-Tor unterbrachte. Das schnelle Tor verlieh den Emdern Sicherheit, die in der Folge das Spiel kontrollierten und sich weitere Möglichkeiten erarbeiteten.
Kurz vor der Pause belohnte sich Kickers erneut. Theo Schröder erhöhte in der 41. Minute auf 2:0 und sorgte damit für eine verdiente Pausenführung.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Emden die tonangebende Mannschaft. Erneut war es Schröder, der zuschlug und mit seinem zweiten Treffer des Abends auf 3:0 stellte (52.). Der Angreifer hatte damit entscheidenden Anteil am ersten Heimerfolg der Saison.
HSV kommt spät noch einmal heran
Lange deutete alles auf einen souveränen Sieg der Ostfriesen hin. Erst in der Schlussphase gelang der Hamburger Reserve der Anschluss. Radin Amadou verkürzte in der 83. Minute auf 1:3, ehe der eingewechselte Finn Barkowsky nur vier Minuten später sogar das 2:3 erzielte.
Plötzlich musste Kickers noch einmal um den sicher geglaubten Sieg zittern, brachte den Vorsprung aber über die Zeit.
Mit dem ersten Dreier vor eigenem Publikum bestätigte der BSV den gelungenen Saisonstart. Nach dem spektakulären 4:4 beim HSC Hannover folgte nun der erste Sieg unter Trainer Björn Lindemann – dank eines frühen Tores von Stepantsev, eines Doppelpacks von Schröder und einer Leistung, die bis auf die hektische Schlussphase kaum Wünsche offenließ.
BSV Kickers Emden – Hamburger SV II 3:2
BSV Kickers Emden: Luca Petzold, Fabian Herbst, Peer Mahncke (84. Jannes Warnken), Bent Andresen (75. Jamil Najjar), Ole Kühling, Jubes Ticha, Nick Stepantsev (64. Moritz Busch), Matti Tjaden, Bogdan Shubin, Theo Schröder (66. Semin Kojic), Luc Ihorst - Trainer: Björn Lindemann - Co-Trainer: Marc Jamieson
Hamburger SV II: Colin Poppelbaum, Dorian Migalic (69. Finn Barkowsky), Calvin Rahr, Mikael Baza, Davis Rath, Arnaud Riedel, Mehmet Yildirim (59. Mads Bröcker), Henri Schümann, Alessandro Puzzo, Kelvin Ojo, Joonas Frenzel - Trainer: Lukas Anderer - Co-Trainer: Jasper Hölscher - Co-Trainer: Rio Koch - Co-Trainer: Soner Uysal
Schiedsrichter: Pascal Bär (Bremen) - Zuschauer: 2700
Tore: 1:0 Nick Stepantsev (2.), 2:0 Theo Schröder (41.), 3:0 Theo Schröder (52.), 3:1 Radin Amadou (83.), 3:2 Finn Barkowsky (87.)