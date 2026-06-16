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Ligabericht
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Schritt zurück wird für Sechshelden zum Schritt nach vorn
Teaser FRAUEN: +++ Ein Jahr nach dem freiwilligen Abstieg kehren die Fußballerinnen des SSV Sechshelden gereift in die Gruppenliga zurück. Trainer David Gubsch kennt die Erfolgsfaktoren +++
Haiger. Mit einer starken Saison haben sich die Fußballerinnen des SSV Sechshelden die Meisterschaft in der Kreisoberliga Gießen/Marburg und damit den Aufstieg in die Gruppenliga gesichert. Nur eine Niederlage und acht Gegentore stehen für eine nahezu makellose Meisterrunde, in der die Besten aus den Staffeln 1 und 2 nach einer Qualifikationsrunde aufeinandertrafen.