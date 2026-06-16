Schritt zurück wird für Sechshelden zum Schritt nach vorn

Die Fußballerinnen des SSV Sechshelden kehren als Meister in die Gruppenliga zurück. © Manuel Schumach/SSV Sechshelden

Haiger. Mit einer starken Saison haben sich die Fußballerinnen des SSV Sechshelden die Meisterschaft in der Kreisoberliga Gießen/Marburg und damit den Aufstieg in die Gruppenliga gesichert. Nur eine Niederlage und acht Gegentore stehen für eine nahezu makellose Meisterrunde, in der die Besten aus den Staffeln 1 und 2 nach einer Qualifikationsrunde aufeinandertrafen.