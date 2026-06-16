 2026-06-16T13:08:32.282Z

Ligabericht

Schritt zurück wird für Sechshelden zum Schritt nach vorn

Teaser FRAUEN: +++ Ein Jahr nach dem freiwilligen Abstieg kehren die Fußballerinnen des SSV Sechshelden gereift in die Gruppenliga zurück. Trainer David Gubsch kennt die Erfolgsfaktoren +++

von Redaktion · Heute, 16:23 Uhr · 0 Leser
Die Fußballerinnen des SSV Sechshelden kehren als Meister in die Gruppenliga zurück. © Manuel Schumach/SSV Sechshelden
Die Fußballerinnen des SSV Sechshelden kehren als Meister in die Gruppenliga zurück. © Manuel Schumach/SSV Sechshelden

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Haiger. Mit einer starken Saison haben sich die Fußballerinnen des SSV Sechshelden die Meisterschaft in der Kreisoberliga Gießen/Marburg und damit den Aufstieg in die Gruppenliga gesichert. Nur eine Niederlage und acht Gegentore stehen für eine nahezu makellose Meisterrunde, in der die Besten aus den Staffeln 1 und 2 nach einer Qualifikationsrunde aufeinandertrafen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.