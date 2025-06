„Schritt in richtige Richtung“: VfB Forstinning dreht Testspiel

Als „Schritt in die richtige Richtung“ bewertete Neutrainer Gery Lösch den Sieg und sah eine Leistungssteigerung zur ersten Partie. Lösch gab seinen Akteuren einige taktische Schwerpunkte mit in die Partie. Unter anderem sollten die VfBler mit einem hohen Offensivpressing viele Meter in die Beine bekommen und somit gleich einen gewollten physischen Nebeneffekt mitnehmen. Der VfB dominierte dann auch meist das Geschehen, auch wenn zunächst der letzte Ball noch fehlte.

Die Platzherren stellten dann den Spielverlauf mit einem strittigen Strafstoßtreffer zum 1:0 von Luca Mancusi (62.) ein wenig auf den Kopf, doch Neuzugang Niklas Reitner egalisierte mit einem zentralen Abschluss aus 20 Metern zum 1:1 (79.). Und Rückkehrer Ante Basic sorgte nach einem sehr gelungenen Spielzug nach einer Rückgabe von der Grundlinie noch für den Forstinninger Sieg (86.).