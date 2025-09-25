– Foto: Marcel Minar

Schritt für Schritt raus aus dem Tal Der FC An der Fahner Höhe (FCAdFH) steckt in der frühen Phase der Thüringenliga-Saison in einer schwierigen Phase.

Nach fünf Spieltagen hat die Mannschaft von Trainer Dimo Raffel bislang zwei Niederlagen kassiert, aber auch erst einen Sieg eingefahren – zu wenig für die eigenen Ansprüche des zweifachen Thüringenmeisters. In den vergangenen Jahren zählte der FCAdFH stets zur Spitze der Liga, doch aktuell läuft es noch nicht rund.

Besonders das 0:10-Debakel vor zwei Wochen gegen den SV SCHOTT Jena war ein herber Rückschlag und scheint Spuren hinterlassen zu haben. Am letzten Spieltag folgte zudem eine bittere 1:2-Niederlage bei Blau-Weiß Bad Frankenhausen, entschieden erst in der Nachspielzeit. Nun soll am Samstag gegen den SV Borsch 1925 endlich der Befreiungsschlag gelingen. Ein schwieriger Start nach dem Umbruch

Trainer Dimo Raffel ordnet die Situation realistisch ein und spricht offen über die Herausforderungen nach einem personellen Umbruch: „Natürlich ist der Saisonstart für uns als Mannschaft und Verein anders als gewohnt und gewünscht verlaufen. Der Umbruch mit vielen jungen und hungrigen Spielern war wichtig und tut dem Verein auf lange Perspektive gut. Die aktuelle Phase gehört vielleicht zu einer Entwicklung dazu, sei es als Mannschaft oder für mich als Trainer. Manchmal muss man als Team einen Schritt zurückgehen, um zwei weitere gehen zu können. Die Selbstverständlichkeiten müssen wir uns hart zurück erarbeiten - mit Fleiß, Geduld und Kopf.“ Defensive Stabilität fehlt

Besonders auffällig ist derzeit die hohe Anzahl an Gegentoren. Schon 17 Mal musste der FCAdFH den Ball aus dem eigenen Netz holen – zehn davon allein in Jena. Raffel erklärt die Gründe: „Was jahrelang unsere Stärke war, das Arbeiten gegen den Ball und die Stabilität in der Defensive, sorgt momentan für Bauchschmerzen. Gründe hierfür sind vielfältig, aber vor allem die fehlende Beständigkeit aufgrund von Verletzungen, Arbeit und Urlaub führt in jedem Spiel zu Umstellungen - vor allem in der hinteren Kette sorgt dies nicht für die nötige Sicherheit und Souveränität.“ Einschneidend für die fehlende Defensivstabilität war der Verlust des ehemaligen Torwarttandems der Vorsaison: „Hinzu kam der plötzliche bittere Ausfall unserer verlässlichen und guten Torhüter 'Reiner' (Anm. d. Red. Max Reinwald) und 'Mü' (Anm. d. Red Christopher Müller) aufgrund von Verletzung und beruflichen Grund, sodass es nach langem Suchen mit Moritz erfreulicherweise geklappt hat. Wir schätzen es sehr, das er spontan bereit war, unseren Verein zu unterstützten!“ Mit Last-Minute-Neuzugang Moritz Bohm wurde die entstandene Lücke kurzfristig quantitativ geschlossen.

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr FC An der Fahner Höhe Fahner Höhe SV Borsch 1925 SV Borsch 1925 14:00

Am Samstag wartet mit dem SV Borsch 1925 ein unangenehmer Gegner. Erst kürzlich trafen beide Teams im Pokal aufeinander, wo Fahner Höhe klar die Oberhand behielt. Raffel warnt jedoch davor, das Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen:

„Uns erwartet ein gut aufspielender und euphorischer Aufsteiger, der nichts zu verlieren hat und uns wieder, aber auch in unserer aktuellen Situation, alles abverlangen wird. Aufgrund des Pokalspiels wissen wir um deren Spielweise und werden alles daran setzen, den ersten Schritt aus der Talfahrt machen zu können!“ Mit einem Sieg gegen Borsch will der FC An der Fahner Höhe nicht nur wichtige Punkte sammeln, sondern auch ein klares Zeichen setzen, dass die Mannschaft auf dem richtigen Weg ist, die sportliche Talfahrt zu stoppen.