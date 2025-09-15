Dillingens Keeper Michael Wagner schnappt sich den Ball, doch die Derby-Niederlage beim BC Schretzheim konnte er nicht verhindern. – Foto: Igor Hoffmann

Schretzheim entscheidet das Stadtderby für sich Kreisligist schlägt die SSV Dillingen +++ Lauinger Aufholjagd wird nicht belohnt +++ Alerheim wahrt die weiße Weste Verlinkte Inhalte KL Nord FC Lauingen Dillingen Holzkirchen Hainsfarth + 10 weitere

Rund 400 Fans wollten das Stadtderby in der Kreisliga Nord sehen, das der Aufsteiger BC Schretzheim mit 2:1 gegen die SSV Dillingen für sich entschied. Das war zugleich die größte Kulisse. An der Tabellenspitze setzt die SG Alerheim ihren Siegeszug fort und gewann mit 2:0 gegen den TSV Monheim.



Tore: 0:1 Lars Jaud (48.), 1:1 Jonas Behringer (58.), 2:1 Martin Schromm (64.) Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm das Stadtderby nach dem Seitenwechsel richtig Fahrt auf - und endete mit einem 2:1-Erfolg des BC Schretzheim gegen den Nachbarn SSV DIllingen. Lars Jaud brachte die SSV in der 48. Minute zunächst in Führung. Doch Schretzheim antwortete schnell: Jonas Behringer glich in der 58. Minute aus. Nur sechs Minuten später sorgte Martin Schromm für den Siegtreffer, als er SSV-Keeper Michael Wagner keine Chance ließ. In der Schlussphase versuchte Dillingen verzweifelt, zurückzukommen, doch trotz einiger Chancen blieb es beim 2:1 für Schretzheim.Tore: 0:1 Lars Jaud (48.), 1:1 Jonas Behringer (58.), 2:1 Martin Schromm (64.)



Schiedsrichter: Manuel Ostermeyer (Maihingen) - Zuschauer: 180 Im heimischen Burschelstadion zog der TSV Hainsfarth mit 2:3 gegen den SV Holzkirchen den Kürzeren. Daniel Hensolt brachte den TSV nach Vorlage von Silvan Egner in der 20. Minute in Führung. Doch Holzkirchen antwortete schnell: David Schmid köpfte in der 38. Minute zum 1:1 ein, nachdem Robert Hopfenmüller geflankt hatte. Kurz nach der Halbzeit sorgte Spielertrainer Philipp Buser für die SVH Führung, ehe Sandro Morena in der 55. Minute auf 1:3 stellte. Daniel Hensolt verkürzte in der 64. Minute auf 2:3 und sorgte für eine spannende Schlussphase ohne weitere Treffer.Schiedsrichter: Manuel Ostermeyer (Maihingen) - Zuschauer: 180



Schiedsrichter: Florian Flock (Ramsberg) - Zuschauer: 125 Trotz zwischenzeitlicher 3:0-Führung musste der FSV Buchdorf noch um den Erfolg zittern, denn de FC Lauingen kam noch einmal stark auf. Doch am Ende bejubelte der FSV einen 4:3-Sieg. Simon Lux eröffnete in der 15. Minute den Torreigen, ein verwandelte Elfmeter von Andreas Maier (23.) und das Tor von Armin Janik (36.) sorgten für den vermeintlich komfortablen Vorsprung. Lauingen kämpfte sich in der zweiten Halbzeit durch Tore von Qendrim Thagi (54.) und Joker Abdulrazak Almuri (61., 67.) zurück und hoffte nach dem 3:3 auf einen Punktgewinn. Dann aber sicherte Johannes Templer dem FSV in der 83. Minute den Sieg. In der Nachspielzeit sah Buchdorfs Sebastian Süss noch die Gelb-Rote Karte.Schiedsrichter: Florian Flock (Ramsberg) - Zuschauer: 125



Schiedsrichter: Arjan Plooij (Zusamaltheim) - Zuschauer: 185 Dem SV Donaumünster reichte ein Treffer zum Sieg gegen den FC Mertingen. Mertingens Marco Schmidt musste bereits in der 11. Minute für zehn Minuten vom Platz, doch diese Phase überstand der FCM noch unbeschadet. Das entscheidende Tor fiel in der 66. Minute: Sebastian Kasper netzte nach einer Vorlage von Jürgen Sorg ein.Schiedsrichter: Arjan Plooij (Zusamaltheim) - Zuschauer: 185

– Foto: Karlheinz Geiger



Schiedsrichter: Udo Hammerer (Untermaxfeld) - Zuschauer: 270 Im Innenbergstadion setzte sich die SG Ebermergen/Mündling mit 3:0 gegen den SV Mauren durch. Tim Scheithauer gelang schon in der 8. Minute das 1:0, als er nach einem Pass von Marco Rühl einnetzte. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Rühl selbst auf 2:0, nachdem ihn Kilian Böld ideal bedient hatte. In der 80. Minute stellte Scheithauer mit seinem zweiten Treffer den Endstand her, vorbereitet von Johannes Fritz.Schiedsrichter: Udo Hammerer (Untermaxfeld) - Zuschauer: 270



Schiedsrichter: Benedikt Thurian (Brachstadt) - Zuschauer: 130 Beim FSV Reimlingen ist der Konten geplatzt, beim SV Ehingen/Ortlfingen gelang der erste Saisonsieg, der mit 5:0 deutlich ausfiel. David Fuchs sorgte in der 7. Minute für die frühe Führung. Torjäger Dominik Kohnle erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0. In der zweiten Halbzeit folgten ein Kopfballtor von Martin Winter (51.) und weitere Treffer von Leonard Lechner (71.) sowie Jan Enßlin (90.).Schiedsrichter: Benedikt Thurian (Brachstadt) - Zuschauer: 130

Der Spitzenreiter SG Alerheim hielt sich beim 2:0 gegen den TSV Monheim erneut schadlos. Das erste Tor fiel in der 22. Minute durch einen präzisen Freistoß von Sebastian Hertle, der den Ball direkt ins Netz beförderte. Nur elf Minuten später erhöhte Robert Zwölfer, der nach einem Abpraller zur Stelle war, auf 2:0. Die Gäste fanden in der Folge kein Mittel gegen die starke Abwehr der Alerheimer.

Schiedsrichter: Elias Deiss (Lauchheim) - Zuschauer: 153