"Schreibt eurem Crush": Lustige Liveticker-Sprüche vom Wochenende

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zum Lachen bzw. zum Schmunzeln.

Freunde, Freunde. Ist doch alles gut. Janes nach einer Ecke mit der Seitfallzieher-Einlage knapp über den Querbalken, dabei trifft er aber auch leicht den Haaransatz von Wrusch, der anschließend kurz behandelt werden muss. Aber hier wird schon vogelwild und lautstark die Rote Karte mit Vergleich zur Bensebaini-Szene in der Champions League am vergangenen Mittwoch gezogen. Kannste nicht mal ansatzweise miteinander vergleichen.

Liveticker der Presse der SG Sonnenhof Großaspach

In der 78. Minute beim Spiel TSV Obersontheim vs. SV Unterweissach – Endstand: 3:2 (So., 01.03.2025, 15:00 Uhr)

LUPENREINER HATTRICK Thomas Wagner. Schreibt eurem Crush, heute ist alles möglich.

Liveticker von Tim Otterbach

In der 48. Minute beim Spiel Sportfreunde Untergriesheim vs. TSV Pfedelbach – Endstand: 1:6 (So., 01.03.2025, 15:00 Uhr)

Jetzt liegt der Schiri hier mal richtig falsch. Mattia Frank schirmt den Ball ab und wird auf den Asphalt gecheckt. Es gibt Ecke.

Liveticker von Marc Hofacker

