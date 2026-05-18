Schrecksbach unter Zugzwang – Wolfhagen will nicht austrudeln

Bei den Gastgebern war die Rückrunde vor allem eine Frage der Improvisation. „Seit Beginn der Rückrunde haben wir mit zahlreichen personellen Problemen zu kämpfen, die wir nicht über die Breite abfangen konnten“, sagt Spielertrainer Philipp Kaiser. Seine Mannschaft habe sich „von Spiel zu Spiel irgendwie durchschleppen“ müssen, auch für die letzten drei Partien bleibe die Lage angespannt. Dass Wolfhagen den Klassenerhalt trotzdem geschafft hat, erklärt der 34-Jährige mit „Einsatz und Wille“ – und mit der Qualität, die der kleine Kader weiterhin mitbringe.
Hinspiel zählt nicht mehr
Trotz gesichertem Ligaverbleib will Wolfhagen das Spiel nicht herschenken. Kaiser erwartet einen Gegner, „der im Abstiegskampf steckt und dringend Punkte benötigt“. Das klare Hinspielergebnis spielt für Kaiser keine Rolle mehr, zu sehr habe sich die Ausgangslage inzwischen verändert: „Ich erwarte einen aggressiven Gegner, der alles reinwerfen und durch seine individuelle Qualität in der Offensive gefährlich sein wird.“ Für seine eigene Mannschaft formuliert der gelernte Verteidiger die Aufgabe ebenso klar: „Wir müssen mit der richtigen Einstellung und Entschlossenheit in das Spiel gehen, denn wir wollen die Saison nicht einfach so auslaufen lassen.“
Bei Schrecksbach ist der Druck noch größer. Trainer Dominik Götze sagt offen: „Die Lage ist klar, wir sind unter Zugzwang, wir müssen gewinnen.“ Das werde allerdings „ganz schwierig“, weil der Kader weiterhin klein sei und mehrere Ausfälle dazukämen. An der Grundausrichtung ändert das nichts: Schrecksbach müsse als Team „alle Kräfte bündeln“, um in Wolfhagen noch einmal etwas mitzunehmen.
Kaum Ausreden erlaubt
Dass der FC Homberg im Tabellenkeller vorgelegt hat, verschärft die Lage zusätzlich. Götze richtet den Blick deshalb weniger auf Wolfhagen als auf die eigene Leistung: „Zum Gegner kann ich gar nicht so viel sagen, das ist für mich auch nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir uns auf uns konzentrieren.“ Genau das muss Schrecksbach nun gelingen: die personellen Sorgen ausblenden, den Druck annehmen und ein Ergebnis holen, das die Hoffnung im Abstiegskampf am Leben hält.
So treffen am Dienstagabend zwei Mannschaften mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen aufeinander. Wolfhagen spielt um einen ordentlichen Saisonabschluss und gegen das Gefühl des Austrudelns. Schrecksbach spielt um Punkte, die im Kampf gegen den Abstieg kaum wertvoller sein könnten.