Schrecksbach unter Zugzwang – Wolfhagen will nicht austrudeln

Bei den Gastgebern war die Rückrunde vor allem eine Frage der Improvisation. „Seit Beginn der Rückrunde haben wir mit zahlreichen personellen Problemen zu kämpfen, die wir nicht über die Breite abfangen konnten“, sagt Spielertrainer Philipp Kaiser. Seine Mannschaft habe sich „von Spiel zu Spiel irgendwie durchschleppen“ müssen, auch für die letzten drei Partien bleibe die Lage angespannt. Dass Wolfhagen den Klassenerhalt trotzdem geschafft hat, erklärt der 34-Jährige mit „Einsatz und Wille“ – und mit der Qualität, die der kleine Kader weiterhin mitbringe.

Hinspiel zählt nicht mehr Trotz gesichertem Ligaverbleib will Wolfhagen das Spiel nicht herschenken. Kaiser erwartet einen Gegner, „der im Abstiegskampf steckt und dringend Punkte benötigt“. Das klare Hinspielergebnis spielt für Kaiser keine Rolle mehr, zu sehr habe sich die Ausgangslage inzwischen verändert: „Ich erwarte einen aggressiven Gegner, der alles reinwerfen und durch seine individuelle Qualität in der Offensive gefährlich sein wird.“ Für seine eigene Mannschaft formuliert der gelernte Verteidiger die Aufgabe ebenso klar: „Wir müssen mit der richtigen Einstellung und Entschlossenheit in das Spiel gehen, denn wir wollen die Saison nicht einfach so auslaufen lassen.“ Bei Schrecksbach ist der Druck noch größer. Trainer Dominik Götze sagt offen: „Die Lage ist klar, wir sind unter Zugzwang, wir müssen gewinnen.“ Das werde allerdings „ganz schwierig“, weil der Kader weiterhin klein sei und mehrere Ausfälle dazukämen. An der Grundausrichtung ändert das nichts: Schrecksbach müsse als Team „alle Kräfte bündeln“, um in Wolfhagen noch einmal etwas mitzunehmen.