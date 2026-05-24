Schrecksbach steigt ab – Edermünde darf weiter hoffen

– Foto: Fabian Ziegler

Der vorletzte Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 hat die nächste Entscheidung gebracht: Der VfB Schrecksbach steht nach der knappen Niederlage gegen Melsunger FV als Absteiger fest. Während 1. FC Schwalmstadt als Meister auch bei FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz nichts anbrennen ließ, nutzte SC Edermünde die Niederlage des FSG Gudensberg und darf vor dem letzten Spieltag tatsächlich noch auf Rang zwei hoffen.

Der SSV Sand hat seinem scheidenden Trainer Dennis Enzeroth im letzten Heimspiel einen Sieg beschert. Gegen Brunslar/Wolfershausen gewann Sand mit 2:1, nachdem Steffen Klitsch und Arijan Ferati die Gastgeber im zweiten Durchgang auf Kurs gebracht hatten. Brunslar kam durch ein Eigentor von Elias Kase noch einmal heran, blieb trotz ordentlicher Leistung aber ohne Punkt. Für Sand war es ein gelungener Abschied von der heimischen Höhe, für Brunslar ist die Klasse trotzdem gesichert. Spannung bleibt erhalten

Der FC Homberg hat im Abstiegskampf den wohl wichtigsten Sieg des Wochenendes gefeiert. Beim Tabellenzweiten FSG Gudensberg gewann der FCH mit 2:1 und profitierte dabei von Treffern von Filip Iliev und Hannes Seitz. Gudensberg kam durch Lennard Jungermann nur zwischenzeitlich zum Ausgleich und verpasste damit die Chance, die Relegation endgültig aus eigener Kraft abzusichern. Für Homberg waren es drei Punkte, die angesichts der übrigen Ergebnisse den Klassenerhalt sicherten. Drei Tore in fünf Minuten Gestern, 13:00 Uhr SG Schauenburg Schauenburg SG Neukirchen / Röllshausen SG Neukirchen 3 1 Abpfiff Die SG Schauenburg setzte sich gegen Neukirchen/Röllshausen mit 3:1 durch. Zunächst brachte Marcel Reitz die Gäste in Führung, doch nach der Pause kippte die Partie innerhalb weniger Minuten. Max Heinemann, Jan-Philip Schmidt und erneut Heinemann machten aus dem Rückstand einen klaren Heimsieg. Schauenburg bestätigte damit seine starke Schlussphase, Neukirchen musste nach dem Prestigeerfolg gegen Sand wieder einen Dämpfer hinnehmen. Knappe Kiste Gestern, 14:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 Wolfhagen II TSV 1926 Mengsberg Mengsberg 2 1 Abpfiff Wolfhagen II gewann gegen den TSV Mengsberg mit 2:1. Nach dem Führungstor von Julius Knatz schien der knappe Vorsprung lange zu halten, ehe Sebastian Keller in der 82. Minute für Mengsberg ausglich. Die Antwort kam jedoch sofort: Nur eine Minute später traf Jonathan Ruzicka zum 2:1. Wolfhagen sicherte sich damit den nächsten Heimsieg und steht nun bei 40 Punkten. Führung verspielt

Der TSV Altenlotheim nahm bei TuSpo Mengeringhausen drei Punkte mit und gewann 3:1. Tim Sommer brachte das Schlusslicht per Elfmeter zwar in Führung, doch Hendrik Wickert drehte das Spiel mit zwei Treffern. Dominik Finke sorgte nach der Pause für die Entscheidung. Mengeringhausen zeigte sich erneut bemüht, Altenlotheim aber nutzte seine Möglichkeiten konsequenter. Comeback nach Fehlstart

Im direkten Duell um Rang drei setzte Edermünde ein deutliches Ausrufezeichen. Gegen Korbach lag der SCE nach Treffern von Bjarne Deselaers und Fabian Jaslar früh mit 0:2 zurück, drehte die Partie aber noch vor der Pause. Leroy Bawuah, Alexander Einwächter und Felix Mertsch stellten auf 3:2, nach der Pause zog Edermünde endgültig davon und gewann 6:2. Mertsch schnürte insgesamt einen Dreierpack, Edermünde sicherte sich damit Rang drei – und kann nach der Gudensberger Niederlage sogar noch auf Platz zwei hoffen. Der Meister bleibt seriös

Der bereits aufgestiegene 1. FC Schwalmstadt gewann bei FeLoNi mit 6:2 und zeigte auch nach der Meisterfeier keine Nachlässigkeit. Marius Eifert erzielte drei Tore, Henry Lenz traf doppelt, dazu kam ein Treffer von Leonard Freund. FeLoNi hielt durch Mika Wicke und Sebastian Kraus dagegen, war gegen die Offensivqualität des Meisters aber letztlich chancenlos. Besonders fair: Die Gastgeber standen vor der Partie Spalier und gratulierten Schwalmstadt zum Aufstieg. Abstieg besiegelt