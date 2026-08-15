Schraub-Dreierpack: FSV Geesthacht zerlegt Düneberg im Derby

Der FSV Geesthacht hat zum Auftakt der Kreisliga Hamburg, Gruppe 1, ein deutliches Statement abgegeben. Im großen Derby gegen Bezirksliga-Absteiger Düneberger SV setzte sich der FSV mit 7:2 durch. Im Mittelpunkt stand ausgerechnet Zugang Sandro Schraub, der bei seinem Pflichtspielauftakt gleich dreimal traf.
Gerade einmal zehn Minuten benötigte Schraub für sein erstes Ligator im neuen Trikot. Michel Siepelt erhöhte in der 20. Minute auf 2:0, ehe Marvin Wollan Düneberg nur zwei Minuten später wieder heranbrachte. Die Hoffnung des Absteigers hielt allerdings nicht lange: Diego Kurt Pöttger stellte in der 27. Minute den alten Abstand wieder her. Noch vor der Pause sorgte Geesthacht endgültig für klare Verhältnisse. Schraub traf zum 4:1 (41.), Pöttger legte nur drei Minuten später das 5:1 nach.
Auch nach dem Seitenwechsel ließ der FSV keinen Zweifel am Derbysieg aufkommen. Tjark Mika Hänsch erhöhte in der 72. Minute auf 6:1, ehe Schraub mit seinem dritten Treffer zum 7:1 (77.) einen bemerkenswerten Einstand abrundete. Wollan betrieb mit seinem zweiten Tor in der 86. Minute lediglich noch Ergebniskosmetik.
Dass ausgerechnet Schraub zum prägenden Mann des Auftakts wurde, passt zur ambitionierten Kaderplanung des FSV. Der 30-Jährige war erst im Sommer nach Geesthacht gewechselt, nachdem sich sein ursprünglich geplanter Wechsel zum SV Nettelnburg-Allermöhe zerschlagen hatte. Nach FuPa-Daten brachte der Angreifer bereits vor dieser Saison 164 Tore in 196 Spielen mit und verfügt über Erfahrung bis hinauf in die Oberliga.
Für den Düneberger SV beginnt die Rückkehr in die Kreisliga dagegen mit einem empfindlichen Dämpfer. Geesthacht unterstreicht mit dem klaren Derbysieg bereits zum Start, warum der FSV vor der Saison zu den Favoriten der Gruppe gezählt wird.
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