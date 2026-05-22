Schratzenstaller-Alleingang in 120.+1.: Dingolfing II steigt auf!

Matthias Schratzenstaller (li.) erzielte goldenen Treffer für den FC Dingolfing II – Foto: Werner Kroiß

Der FC Dingolfing II darf in der kommenden Saison in der Bezirksliga um Punkte und Tore kämpfen. Vor 1.113 Zuschauern behielt die Landesliga-Reserve in Bayerbach gegen den SV Sallach mit 1:0 nach Verlängerung die Oberhand. Die Heiß-Elf hatte mit Luca Müller einen überragenden Rückhalt zwischen den Pfosten, der die Grün-Weißen förmlich zur Verzweiflung brachte. Zudem scheiterten die Biersack-Mannen in der regulären Spielzeit gleich zweimal am Alu. In Unterzahl - Tobias Kurz sah in der Estra-Time Rot - schlug in der 121 Minute die große Stunde von Matthias Schratzenstaller, der einen fulminanten Alleingang zum goldenen Treffer abschloss. Für die unterlegenen Sallacher geht es am Dienstagabend weiter. In Wört/Isar treffen Herreiner, Polz und Kameraden auf den TV Geisenhausen.

Bei besten äußeren Bedingungen zeigten beide Teams den Zuschauern in den ersten 45 Minuten wahrlich keinen Leckerbissen. Viele technischer Fehler prägten das Geschehen, so dass kein richtiger Spielfluss, geschweige denn zwingende Chancen, zustande kamen. Sallach war zwar einen Tick besser, konnte sich offensiv aber gegen die sattelfeste FCD-Defensive nicht entscheidend in Szene setzen.

Nach der Pause ging es zunächst ereignislos weiter, ehe eine Aktion in der 59. Minute eine Art Dosenöffner war. Nach einem fatalen Fauxpas in der Dingolfinger Hintermannschaft hatte Johannes Lex freie Fahrt, setzte den Ball aber alleine vor Keeper Luca Müller an den Pfosten. Sallach erarbeitet sich nun Vorteile, wäre aber in der 73. Spielminute beinahe kalt erwischt worden. Nach Zuckerpass von Max Weber steuerte Manuel Schneil auf Goalier Ludwig Räuschl zu, der seine Farben mit einem starken Reflex vor dem Rückstand bewahrte. In der Nachspielt erneut großes Pech für Sallach: Abwehrchef Florine Strungariu hämmerte das Spielgerät nach einem schönen Eckentrick an den Querbalken.





Die Verlängerung startet mit einem Paukenschlag. Dingolfings Tobias Kurz sah noch einem Foul im Mittelfeld Rot - eine harte Entscheidung, denn es hätte wohl auch eine Zeitstrafe ausgereicht (95.). In Überzahl drückte Sallach, doch der hervorragende Müller fischte sowohl einen Flugkopfball von Markus Biersack sowie einen fulminanten Distanzschuss von Andreas Herreiner aus der jeweiligen bedrohten Ecke.







Im zweiten Durchgang der Overtime hatte erneut Johannes Lex das 1:0 auf den Fuß, konnte Müller jedoch aus sieben Metern nicht überwinden. Als alles schon mit dem Elfmeterschießen gerechnet hatte, kam der famose Auftritt von Matthias Schratzenstaller. Der Flügelstürmer setzte zu einem tollen Sololauf an, den er mit dem goldenen Treffer abschließen konnte, der letztlich die Entscheidung brachte.