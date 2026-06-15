Schranz ganz vorne: Die Elf des Jahres der Frauen-Mittelrheinliga Die Spielerinnen der Saison aus Sicht der FuPa-Community. von Benedikt Hitze · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser

Gleich drei Spielerinnen stellt Alemannia Aachen in der Elf des Jahres! – Foto: Dirk Düppengießer

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spielerinnen des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Das ist die Elf der Saison der Frauen-Mittelrheinliga Torhüterin Michelle Düppengießer (22) von Alemannia Aachen: 22 Einsätze, 12 Spiele ohne Gegentor, sieben Nominierungen für die Elf der Woche Abwehr Laura Florack (17) von Alemannia Aachen: 21 Spiele, zwei Tore und vier Vorlagen, neun Nominierungen für die Elf der Woche

Hannah Büllesbach von der DJK Südwest Köln: 20 Spiele, drei Tore und zwei Vorlagen, sechs Nominierungen für die Elf der Woche Katharina Kettenis (28) vom Alemannia Straß: 23 Spiele, ein Tor, vier Nominierungen für die Elf der Woche