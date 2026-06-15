Schranz ganz vorne: Die Elf des Jahres der Frauen-Mittelrheinliga

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spielerinnen des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.
Michelle Düppengießer (22) von Alemannia Aachen: 22 Einsätze, 12 Spiele ohne Gegentor, sieben Nominierungen für die Elf der Woche
Laura Florack (17) von Alemannia Aachen: 21 Spiele, zwei Tore und vier Vorlagen, neun Nominierungen für die Elf der Woche
Hannah Büllesbach von der DJK Südwest Köln: 20 Spiele, drei Tore und zwei Vorlagen, sechs Nominierungen für die Elf der Woche
Katharina Kettenis (28) vom Alemannia Straß: 23 Spiele, ein Tor, vier Nominierungen für die Elf der Woche
🖼️ Zur Grafik der Elf des Jahres in voller Auflösung
Lina Schranz (25) von der Viktoria Waldenrath-Straeten: 22 Spiele, zwei Tore und zwei Vorlagen, zehn Nominierungen für die Elf der Woche
Larissa Von der Eltz (20) von Alemannia Aachen: 17 Spiele, acht Tore und fünf Vorlagen, sechs Nominierungen für die Elf der Woche
Lynn Eisenbach (26) vom SC Alemannia Straß: 21 Spiele, acht Tore und neun Vorlagen, fünf Nominierungen für die Elf der Woche
Gina Gottschalk (28) vom SCAlemannia Straß: 23 Spiele, acht Tore und eine Vorlage, vier Nominierungen für die Elf der Woche
Aalivah Poschmann (22) vom TuS Jüngersdorf-Stütgerloch: 19 Spiele, acht Tore und eine Vorlage, acht Nominierungen für die Elf der Woche
Antonia Strobel (23) vom SV Rot-Weiß Merl: 22 Einsätze, 16 Tore und sieben Vorlagen, acht Nominierungen für die Elf der Woche
Lina Jörres vom SC Alemannia Straß: 14 Einsätze, sechs Tore und zwei Vorlagen, sechs Nominierungen für die Elf der Woche
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.