Schrafstetter übernimmt als neuer Coach beim TSV

Beim TSV Vilslern wurde die Zeit vor Weihnachten intensiv genutzt, um einen neuen Trainer für die Rückrunde der Saison 2022/23 zu finden. Vor kurzem konnten die Verantwortlichen um Abteilungsleiter Stefan Braun Erfolg vermelden und mit Alexander Schrafstetter (36) den neuen Trainer beim TSV Vilslern vorstellen.



Obwohl der TSV zu Beginn der Saison vor einem Umbruch stand und sich einige erfahrene Spieler in den Ruhestand verabschiedet haben, hatte man sich viel vorgenommen. Nach dem schlechtesten Saisonstart in der Kreisklasse, fand man sich jedoch sehr schnell im Tabellenkeller wieder. Nach dem Rücktritt von Stefan Fassl, übernahm interimsweise Co-Trainer Patrick Berger und der ehemaliger Spieler Lukas Korber das Ruder. Mit Oliver Hampe konnte der TSV Vilslern im Anschluss einen Altbekannten an der Seitenlinie begrüßen. In einer schwierigen Situation schaffte er es, der Mannschaft um Torjäger Markus Kofler wieder Leben einzuhauchen. Dies wurde mit vielversprechenden Leistungen und fünf wichtigen Zählern bis zur Winterpause belohnt. Eine Beschäftigung über die Winterpause hinaus kommt jedoch aus privaten Gründen nicht zu Stande.