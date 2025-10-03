Schotts klare Analyse und Job-Garantie für Trainer Horozovic

„Einige Spiele wurden mit Pech verloren, einige waren wirklich schlecht“, stellt Meeth klar. „Aber ich sehe, dass die Jungs und das Trainerteam daran arbeiten.“ Die Spiele gegen Mainz 05 II (1:2) und in Homburg (0:2) „gingen in die richtige Richtung“. Die Ampelkarten-Flut ist für den 50-Jährigen „ein schwer wiegendes Element, für das wir uns kritisieren müssen. Aber wir dürfen unseren Tabellenplatz niemals ausschließlich darauf schieben.“

Auch wenn Dominik Ahlbachs Feldverweis in Homburg unberechtigt gewesen sein mag: „So viele Gelb-Rote Karten müssen wir uns selbst zuschreiben.“ „Wir haben uns von unserer Super- und Rekord-Saison, von der jeder geredet hat, und dem 4:0 zum Start in Alzenau einschläfern lassen und hatten nicht die richtige Herangehensweise“, betont Meeth. Schon das Verbandspokalfinale gegen Pirmasens (1:2) hätte ein Dämpfer sein können. „Ich kann teilweise nachvollziehen, dass es blenden kann, wenn du so eine Saison gespielt hast, wo du die Spiele mit Ballbesitz dominiert hast.“

Doch dadurch „waren zu wenige Emotion dabei. Allein mit spielerischen Mitteln und Cleverness in der Regionalliga mitzuschwimmen, kann für uns nicht klappen. Das Trainerteam und die Mannschaft arbeiten daran. Gegen 05 war die Schärfe, die Überzeugung, die Galligkeit drin.“ Wie es zur Wende kam? „Trainerteam, Mannschaft und Funktionäre gucken sich das ja nicht einfach so an, und Ende November sind wir wieder abgestiegen. Wir tauschen uns permanent aus. Das Trainerteam hat in meinen Augen die richtigen Schlüsse gezogen. Wir stehen da ganz eng beisammen und versuchen in die Spur zu kommen.“

Fünf Punkte aus zehn Spielen, das war auch 2023/24 die Startbilanz. Nach Spieltag elf, Anfang Oktober, wurde Trainer Aydin Ay entlassen. Der Unterschied? „Wir hatten vor zwei Jahren deutlich mehr Probleme als den Tabellenstand. Da hatten wir Zwist und die Sorge, dass es fundamental an die Wurzeln unserer Mannschaft geht. Und wir haben viel zu lange erzählt, wie gut wir Fußball spielen, ohne Punkte zu holen. Jetzt rudern wir alle in einem Boot in dieselbe Richtung. Die Jungs sind ein toller Haufen, halten zusammen und sind gewillt, den Bock umzustoßen.“ Damals folgte Trainer-Eigengewächs Samuel Horozovic auf Ay, trotz stabiler Rückrunde war der Ligaverbleib außer Sicht. Nun gibt Meeth dem 28-Jährigen eine Job-Garantie: „Jetzt zu 100 Prozent, bis Saisonende ebenfalls – weil wir alle in eine Richtung arbeiten.“

Traineramt für Meeth die schönste Funktionärstätigkeit

Dass Meeth selbst wieder TSV-Trainer werde und klar geregelt sei, dass er einst auf Horozovic folgen wird, weist der Sportliche Leiter von sich: „Ich habe nie etwas anderes kommuniziert und will auch überhaupt nicht verhehlen, dass grundsätzlich die schönste Funktionärstätigkeit für mich der Trainer ist. Doch meine berufliche und private Situation schloss und schließt das momentan aus. Daher ist die Sportliche Leitung die Ideallösung. Aktuell kann ich gar nicht sagen, was die Zukunft bringt und ob ich überhaupt noch einmal Trainer sein werde.“

Ist Großaspach schon ein „Do or die“-Spiel? „Nein, das ist zu früh. Wir sind jederzeit in der Lage, eine Serie hinzulegen. Aber ein Regionalligaspiel gewinnen zu müssen – das können wir als TSV Schott nie verlangen.“