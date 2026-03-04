Schottland eine Klasse besser als Luxemburg

Emma Kremer (5, M.) und Co. kämpften bis zum Umfallen, waren aber dennoch chancenlos gegen Schottland – Foto: paul@lsn.sarl

Die Gäste aus Schottland legten von der ersten Sekunde an und über eine halbe Stunde lang ein sehr hohes Tempo vor, dem Luxemburg keine zehn Minuten lang einen Riegel vorschieben konnte. Als ein Ball nach einer Ecke in der 9.‘ nicht ausreichend geklärt werden konnte, drosch Real-Spielerin Weir den verdeckten Nachschuss aus dem Gewühl heraus zum 0:1 in die Maschen.

Es ging nur in eine Richtung, Schlimé verhinderte zunächst Schlimmeres, ehe sie bei einem Kopfball der aufgerückten Verteidigerin Clark im Anschluss an einen Freistoß die Hände zwar fast noch an das Spielgerät bekam, den Einschlag aber nicht verhindern konnte (0:2, 27.‘). Die Torfrau des SC Sand blieb mit einer Glanztat gegen einen sehenswerten Versuch von Tayler im Fokus. Mit einem direkt verwandelten Freistoß erhöhte Weir noch vor der Pause auf 0:3 (37.‘).

Schottland reduzierte die Schlagzahl zu Beginn der zweiten 45 Minuten zunächst, kam trotzdem zu Chancen. Aus abseitsverdächtiger Position hielt Weir nach einer guten Stunde ihren Fuß am langen Pfosten in ein Zuspiel von rechts und es stand 0:4 (62.‘). Vom Anstoß weg versuchte es Dietrich aus rund sechzehn Metern, doch dieser einzige luxemburgische Abschluss der Partie ging über das Tor. Die Gäste blieben spielbestimmend. In den Schlussminuten legte die zuvor eingewechselte McGovern nach einem hohen, langen Zuspiel noch das 0:5 nach (88.‘).

Stimmen zum Spiel: „am Samstag müssen wir ein besseres Spiel machen“

Trainer Dan Santos: „Am Samstag müssen wir ein besseres Spiel machen. Wir ließen die Köpfe (d.Red: in der 1.Hälfte) hängen, das haben wir in der Halbzeit angesprochen. Wir standen enger zusammen und etwas tiefer, um keine Bälle in den Rücken der Abwehr zu bekommen. Dennoch haben wir Gegentore im Rücken der Abwehr kassiert, das stört mich. (…) Wir sind leider noch in der Entwicklung und es sind solche Spiele, die wir bestreiten müssen, um weiterzukommen. Wir wussten, dass es schwer werden würde. (…) Es liegt an uns, aus diesen Partien zu lernen.“