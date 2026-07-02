SCHOTTing-Star wird ein Zeisser

Der FC Carl Zeiss Jena setzt weiter auf regionale Talente und hat Stürmer Benno Walter mit einem Zwei-Jahres-Vertrag ausgestattet. Der 18-jährige Jenenser empfahl sich in der vergangenen Woche im Probetraining für ein Engagement beim Regionalligisten und wusste auch in den beiden Testspielen in Uhlstädt und Bürgel zu überzeugen. Dabei erzielte der Angreifer seine ersten Treffer im Zeiss-Trikot.
Der 1,94 Meter große Mittelstürmer wechselte erst im Sommer 2025 nach mehr als zehn Jahren beim FC Thüringen Jena zum SV SCHOTT Jena. Dort entwickelte sich Walter in der abgelaufenen Saison zum treffsichersten Angreifer der Thüringenliga. In 27 Spielen erzielte der A-Junior 29 Tore und hatte damit maßgeblichen Anteil am Gewinn der Thüringenliga-Meisterschaft des SV SCHOTT.
Für Walter geht mit dem Wechsel zum FCC ein Kindheitstraum in Erfüllung.
„Um ehrlich zu sein, fühlt es sich an wie ein Traum. Ich spiele seit zwei Jahren im Männerbereich Fußball: erst beim FC Thüringen Jena in der Landesklasse, dann letzte Saison für den SV SCHOTT in der Thüringenliga und nun geht’s zu Zeiss. Das ist Wahnsinn. Ich gehe seit 2016 ins Stadion. Für mich waren die Spieler damals wie Superstars. Dass ich nun selbst dieses Trikot tragen und ein Teil dieser Mannschaft sein darf, ist eine Ehre für mich und macht mich natürlich auch sehr stolz.“
Auch Cheftrainer Marco Grote sieht im jungen Angreifer großes Entwicklungspotenzial, mahnt aber zugleich zur Geduld.
„Benno bringt spannende Voraussetzungen und einen guten Torinstinkt mit und hat sowohl im Training als auch in den beiden Testspielen sein physisches und fußballerisches Potenzial angedeutet. Wir sehen also das Potenzial in ihm und wollen ihm dabei helfen, dieses auszuschöpfen. Das wird Zeit brauchen, die wir ihm gern geben.“
Sportdirektor Miroslav Jovic bezeichnete die Verpflichtung als besondere Geschichte.
„Das ist schon eine verrückte Geschichte – aber auch eine sehr schöne, die zeigt, dass im Fußball nicht immer nur die geraden Wege ans Ziel führen. Manchmal geht’s auch über Umwege. Benno ist Jenenser, kommt aus einer FCC-begeisterten Familie und ist so etwas wie ein fußballerisches Naturprodukt – also sehr gut, sehr pur und weitgehend unbehandelt. Das macht es aus und ist extrem spannend. Wir freuen uns auf ihn.“
Mit der Verpflichtung des jungen Stürmers setzt der FC Carl Zeiss Jena seinen eingeschlagenen Weg fort, vielversprechenden Talenten aus der Region eine Perspektive im Männerfußball zu bieten. Für Benno Walter beginnt damit das bislang größte Kapitel seiner noch jungen Laufbahn – künftig im Trikot seines Herzensvereins.