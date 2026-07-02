SCHOTTing-Star wird ein Zeisser

– Foto: Julius Schwalenberg

Der FC Carl Zeiss Jena setzt weiter auf regionale Talente und hat Stürmer Benno Walter mit einem Zwei-Jahres-Vertrag ausgestattet. Der 18-jährige Jenenser empfahl sich in der vergangenen Woche im Probetraining für ein Engagement beim Regionalligisten und wusste auch in den beiden Testspielen in Uhlstädt und Bürgel zu überzeugen. Dabei erzielte der Angreifer seine ersten Treffer im Zeiss-Trikot.

Der 1,94 Meter große Mittelstürmer wechselte erst im Sommer 2025 nach mehr als zehn Jahren beim FC Thüringen Jena zum SV SCHOTT Jena. Dort entwickelte sich Walter in der abgelaufenen Saison zum treffsichersten Angreifer der Thüringenliga. In 27 Spielen erzielte der A-Junior 29 Tore und hatte damit maßgeblichen Anteil am Gewinn der Thüringenliga-Meisterschaft des SV SCHOTT.

Für Walter geht mit dem Wechsel zum FCC ein Kindheitstraum in Erfüllung.