Schotten dicht beim FC Ober-Abtsteinach

Ober-Abtsteinach. Einen über weite Strecken durchwachsenen Saisonverlauf erlebt bislang der FC Ober-Abtsteinach in der A-Liga. Gerade aus der Kreisoberliga abgestiegen, vermieden es die Verantwortlichen, großen Druck auf die Mannschaft aufzubauen. Diese weiterentwickeln, aber schon oben dabei sein, lautete die Zielsetzung im Sommer. Davon ist der FCO aktuell aber weit entfernt. Wenige Wochen vor der Winterpause gab es einen Trainerwechsel, als Björn Hoppe Jan Schörling ersetzte.
Anspruch und Wirklichkeit: „Wir haben uns mit Zielen wie den Wiederaufstieg bewusst zurückgehalten“, betont dann auch Spielausschussvorsitzender Sebastian Trenkwald. Denn: „Uns war bewusst, dass auch in der A-Liga guter Fußball gespielt wird. Deshalb war es uns wichtig, dass wir uns in der neuen Klasse erst einmal zurechtfinden müssen.“ Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind sie in Ober-Abtsteinach aber alles andere als zufrieden, rutschten die Odenwälder zwischenzeitlich sogar auf den letzten Tabellenplatz ab. „Natürlich hat uns das nicht gefallen. Trotzdem haben wir uns auch wieder gefangen und in der Tabelle in Richtung Mittelfeld hochgearbeitet“, betont Trenkwald, der die positive Entwicklung mit in die restlichen Saisonspiele nehmen will.
Was war gut? Trotz der schwierigen sportlichen Phase blicken die Verantwortlichen des FCO mit Optimismus in die Zukunft. Der Zusammenhalt sei außergewöhnlich gut und zeige, dass das Team gefestigt sei. „Auf diese Geschlossenheit können wir aufbauen. Das gibt uns auch die Zuversicht, in der Rückrunde entscheidende Punkte zu sammeln und uns weiter vom Tabellenende abzusetzen“, ist sich Sebastian Trenkwald sicher: „Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam die Trendwende schaffen.“
Was geht besser? Keine Frage, mit 48 Gegentoren nach 17 Spielen gehört die FCO-Defensive zu den löchrigsten der A-Liga. „Stabilität in der Abwehr ist entscheidend für den Erfolg“, weiß Trenkwald, worauf es ankommen wird. Positiv stimmt ihn, dass die Mannschaft bereits gezeigt habe, wie es funktionieren kann – etwa beim 1:0-Sieg in Hofheim und dem 2:0-Heimerfolg gegen Rodau.
Offensiv verfüge die Mannschaft über die Qualität, ein bis zwei Tore pro Spiel zu erzielen. Daher gelte es, die defensive Balance zu finden, um in der Rückrunde deutlich stabiler aufzutreten.
Wer kommt, wer geht? Abgänge, das freut Sebastian Trenkwald, gibt es keine. Dafür kommt Torhüter Noel Palkowski vom Liga-Konkurrenten SV Affolterbach.
Wer wird Meister, und wer steigt ab? Trenkwald ist sich sicher: „Der FSV Rimbach wird sich den sechs Punkte Vorsprung nicht mehr nehmen lassen. Zu den Absteigern möchten wir aber keinen Tipp abgeben.“ Wichtig aus Sicht des FCO: „Wir wollen am Ende mit der Abstiegsfrage nichts zu tun haben.“
Mit Björn Hoppe ist der FCO sehr zufrieden
Und was macht der Trainer? Anfang November trennte sich der FCO von Trainer Jan Schörling. Sein bisheriger Co Björn Hoppe übernahm. Mit der Arbeit des 42-Jährigen, der seit 2023 am Hardberg ist, sind die Verantwortlichen so zufrieden, dass sie sich eine weitere Zusammenarbeit über die laufende Saison hinaus vorstellen können. „Wir befinden uns in guten Gesprächen“, verrät Trenkwald.