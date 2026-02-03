Schotten dicht beim FC Ober-Abtsteinach Trotz eines Zwischenspurts bleibt die Defensive Ober-Abtsteinachs Sorgenkind von Erik Eichhorn · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Björn HoppeFoto: FC Ober-Abtsteinach/fupa

Ober-Abtsteinach. Einen über weite Strecken durchwachsenen Saisonverlauf erlebt bislang der FC Ober-Abtsteinach in der A-Liga. Gerade aus der Kreisoberliga abgestiegen, vermieden es die Verantwortlichen, großen Druck auf die Mannschaft aufzubauen. Diese weiterentwickeln, aber schon oben dabei sein, lautete die Zielsetzung im Sommer. Davon ist der FCO aktuell aber weit entfernt. Wenige Wochen vor der Winterpause gab es einen Trainerwechsel, als Björn Hoppe Jan Schörling ersetzte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Anspruch und Wirklichkeit: „Wir haben uns mit Zielen wie den Wiederaufstieg bewusst zurückgehalten“, betont dann auch Spielausschussvorsitzender Sebastian Trenkwald. Denn: „Uns war bewusst, dass auch in der A-Liga guter Fußball gespielt wird. Deshalb war es uns wichtig, dass wir uns in der neuen Klasse erst einmal zurechtfinden müssen.“ Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind sie in Ober-Abtsteinach aber alles andere als zufrieden, rutschten die Odenwälder zwischenzeitlich sogar auf den letzten Tabellenplatz ab. „Natürlich hat uns das nicht gefallen. Trotzdem haben wir uns auch wieder gefangen und in der Tabelle in Richtung Mittelfeld hochgearbeitet“, betont Trenkwald, der die positive Entwicklung mit in die restlichen Saisonspiele nehmen will.

Was war gut? Trotz der schwierigen sportlichen Phase blicken die Verantwortlichen des FCO mit Optimismus in die Zukunft. Der Zusammenhalt sei außergewöhnlich gut und zeige, dass das Team gefestigt sei. „Auf diese Geschlossenheit können wir aufbauen. Das gibt uns auch die Zuversicht, in der Rückrunde entscheidende Punkte zu sammeln und uns weiter vom Tabellenende abzusetzen“, ist sich Sebastian Trenkwald sicher: „Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam die Trendwende schaffen.“ Was geht besser? Keine Frage, mit 48 Gegentoren nach 17 Spielen gehört die FCO-Defensive zu den löchrigsten der A-Liga. „Stabilität in der Abwehr ist entscheidend für den Erfolg“, weiß Trenkwald, worauf es ankommen wird. Positiv stimmt ihn, dass die Mannschaft bereits gezeigt habe, wie es funktionieren kann – etwa beim 1:0-Sieg in Hofheim und dem 2:0-Heimerfolg gegen Rodau.