Schott vor heißem Duell gegen alte Bekannte Jost Mairose, Kapitän von Oberligist TSV Schott Mainz, spricht über die Partie mit dem FC Emmelshausen-Karbach um die Ex-Schottler Daniel Bohl und Linus Wimmer von Torben Schröder · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Kapitän Jost Mairose (Mitte) sieht den TSV Schott auf einem guten Weg. Foto: Kristina Schäfer - Archiv

Mainz. Neulich haben sich Jost Mairose und Daniel Bohl mal wieder in der Stadt getroffen. Der Kapitän des TSV Schott Mainz hätte seinen im Team beliebten Sechser-Kollegen gern weiter auch auf dem Feld neben sich, doch Bohl wechselte, privat-beruflich bedingt, zum FC Emmelshausen-Karbach. Samstag (14 Uhr) gibt es das Wiedersehen. Zwischenmenschlich herzlich, davon geht Mairose aus. Auf dem Platz dürfte es dann krachen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Die Gäste, auch mit Ex-Schottler Linus Wimmer an Bord, sind einer der Vereine, die personell deutlich stärker dastehen als vor zwei, drei Jahren noch. Und damit die Oberliga anspruchsvoller wirken lassen als bei den bisherigen vier Mainzer Meisterschaften. Die Rhetorik der Verantwortlichen, man wolle ambitioniert arbeiten und bestmöglich abschneiden, war damals dieselbe wie heute, doch der Mannschaft quollen die Titelambitionen aus allen Poren.

„Ich habe es die letzten Jahre nicht so stark wahrgenommen, dass im Amateurbereich mit solchen Summen gelockt wird, und das in der Bandbreite“, blickt Mairose beispielhaft auch auf den FC Cosmos, der kommenden Mittwoch (19 Uhr) in Mombach antritt, oder die TuS Mechtersheim, den neuen Club von Etienne Portmann und Dennis De Sousa Oelsner. „So ein Modell wie bei uns macht mir mehr Spaß.“ Doch das Mindset, dass alles andere als der direkte Wiederaufstieg eine herbe Enttäuschung wäre, hat der 27-Jährige aktuell nicht: „Die Mentalität wird sich wiederfinden. Aber realistisch wäre sie aktuell nicht.“ Mairose: „Wir brauchen Entwicklungszeit.“ „Ich glaube, wir haben richtig viel Qualität im Kader, aber die schlummert“, sagt Mairose. Die Portmanns und De Sousas werden geholt, um sofort zu liefern. „Wir brauchen Entwicklungszeit.“ Stammspieler bei einem Top-Sechs-Oberligisten war unter den Neuen nur Karim Zeghli. „Wir haben einiges an Qualität bekommen. Das wird sich finden“, ist Mairose sicher. Auch neue Hierarchien, um die langjährigen Schottler Mairose, Dominik Ahlbach und Silas Schwarz herum, müssen sich entwickeln.