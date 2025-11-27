– Foto: Sebastian Harbke

SCHOTT-SHOOTING-STAR: 18 Jahre, 16 Tore Er ist 18 Jahre jung, trifft nach Belieben und avanciert zum Shooting-Star der Thüringenliga: Benno Walter vom SV SCHOTT Jena ist derzeit kaum zu stoppen.

In seinen ersten 11 Spielen erzielte der flinke Angreifer sensationelle 16 Tore – fünfmal wurde er dafür in die FuPa-Elf der Woche gewählt. Nur in seinem allerersten Thüringenliga-Spiel - der Eröffnungsparti gegen Bad Frankenhausen - blieb Benno ohne Torbeteiligung. Erst im Sommer wechselte er vom Stadtrivalen Thüringen Jena zur SCHOTT-Elf um Christian Kummer, nachdem er in der Landesklasse mit 20 Treffern in 20 Spielen auf sich aufmerksam gemacht hatte.

Im FuPa-Interview spricht Benno über sein Erfolgsrezept, seine fußballerische Ausbildung, seine persönlichen Ziele, seine Ambitionen mit SCHOTT, die Wintermeisterschaft und das bevorstehende Spiel gegen Bad Langensalza.

FuPa Thüringen: Benno, du bist der Shooting-Star der bisherigen Saison, führst die Torjägerliste an und hast in 11 Spielen schon 16 Treffer erzielt. Wie blickst du auf deine bisherige Saison – und was ist dein Erfolgsgeheimnis?

Benno Walter: Ich bin mit meiner bisherigen Saison sehr zufrieden. Natürlich läuft es für mich gerade richtig gut, vor allem weil ich viel treffe. Aber das liegt vor allem daran, dass mir die Mannschaft großes Vertrauen schenkt. Ich bin ein Spieler, der erst dann seine Leistung voll abrufen kann, wenn ich mich im Team richtig wohlfühle. In solchen Momenten kann ich den Kopf ausschalten und einfach mein Ding machen, ohne groß über andere Sachen nachzudenken. Deshalb ist mein Erfolgsgeheimnis weniger meine eigene Leistung, sondern vielmehr der Aspekt, wie mich die Mannschaft aufgenommen hat. Ich fühle mich einfach sehr, sehr wohl beim SV SCHOTT Jena – und das sieht man auch an den Statistiken.

FuPa Thüringen: Im Gegensatz zu vielen Topspielern der Liga warst du nie in einem Nachwuchsleistungszentrum. Wie sah deine bisherige Laufbahn aus – und welcher Trainer hat dich am meisten geprägt?

Benno: Ich spiele seit 2015 Fußball, also seit rund zehneinhalb Jahren. Angefangen habe ich beim FC Thüringen Jena. In der C-Jugend habe ich sogar eine Jugend übersprungen und mit meinem großen Bruder im älteren Jahrgang gespielt – das war eine richtig coole Zeit. Damals kam ich auch zum ersten Mal in Kontakt mit Mario Oertel, dem Trainer der Ersten Mannschaft beim FCT. Auf dem Kleinfeld war ich früher immer im Mittelfeld unterwegs. Erst Mario hat mich zum Stürmer gemacht. Von ihm habe ich am meisten gelernt – er hat mir die Grundlagen auf dieser Position beigebracht. Nach der Jugend habe ich eine Herrensaison in der Landesklasse gespielt, was für mich und für die Mannschaft richtig gut lief. Im vergangenen Sommer habe ich dann beschlossen, zum SV SCHOTT Jena zu wechseln. Jetzt bin ich ein halbes Jahr hier und sehr zufrieden. FuPa Thüringen: Welche persönlichen Ziele hast du für die Restsaison? Spielt die Torjägerkanone eine Rolle?

Benno: So richtig große persönliche Ziele habe ich nicht. Natürlich wäre es richtig geil, Torschützenkönig zu werden, aber das war nie ein Ziel, für das ich mich verkrampft habe. Vielmehr würde ich mich freuen, wenn es für den SV SCHOTT gut läuft und wir am Ende auf Platz eins stehen. Das wäre mir wichtiger als die Torjägerkanone.