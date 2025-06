Schott serviert Traumtor und Geschenke

Mainz. Dominik Ahlbach trifft wieder. Ein untrügliches Zeichen, dass die Fußballer des TSV Schott Mainz zurück in der Regionalliga sind. In 49 Oberliga-Spielen war dem 1,96-Meter-Mann nicht vergönnt, was er in 100 Regionalliga-Partien schon vier Mal schaffte. Und nun, im ersten Testspiel, köpfte Ahlbach direkt das erste Mainzer Tor.

Man muss offenbar ein gewisses Niveau mitbringen, damit der Abwehrchef einem einen einschenkt. In diesem Fall war es Drittliga-Aufsteiger TSG Hoffenheim II. „Ich weiß auch nicht, woran das liegt“, muss der 29-Jährige schmunzeln. 2:3 unterlag der TSV im „Meister-Duell“. Shai Neal machte mit einem tollen Distanzschuss in den Winkel auf sich aufmerksam, Robin Balters mit einigen starken Paraden, die Mainzer insgesamt mit akkurater Arbeit gegen den Ball und einer ganzen Reihe schöner Passfolgen.

Aber auch mit drei Patzern hinten. Ein haltbarer Distanzschuss flog Neuzugang Armin Olayo rein, einen Elfer und ein weiteres Gegentor daddelten die Mainzer selbst hin. „Das sind drei Gegentore, die mich nerven“, sagt Trainer Samuel Horozovic, „mit einem 2:3 dürfen wir nicht zufrieden sein, auch wenn es gegen einen Drittligisten geht.“ Höchster Anspruch an sich selbst, anders wird der notorische Etat-Underdog es in der tiefsten Profiliga auch nicht schaffen. Und Cleverness braucht es, wie der Chefcoach betont. Seit einer Woche sind die Mainzer im Training, nach zwei Wochen echter Sommerpause gab es noch für eine Woche Lauf- und Athletikpläne. Wobei Ahlbach auch vorher schon im Kraftraum auf dem Clubgelände manchen Teamkollegen traf. „Wir haben hier einfach die beste Grundlage, alles rauszuholen, was für Amateurfußballer drin ist“, sagt der Innenverteidiger. Der Anspruch, genau dieses Maximum auch anzustreben, ist mittlerweile in der DNA dieser Mannschaft verankert.

Das gibt Hoffnung auf einen deutlich besseren Saisonstart als vor zwei Jahren, als der Abstieg gefühlt schon im Spätherbst fest stand. Damals war mangelnde Fitness der erste einer Reihe Dominosteine, die schließlich zu Horozovics Installation führten. Der damals jüngste Chefcoach im deutschen Profifußball führte sein Team auf Rückrunden-Platz zehn und dann zur Rekord-Meisterschaft in der Oberliga.

Privileg, nach unseren Überzeugungen handeln zu können

„Wir haben das Privileg, nicht im Brennglas einer großen Fan-Base und ohne den Druck vieler Medien nach unseren Überzeugungen handeln zu können“, sagt der Sportliche Leiter Sascha Meeth zur damals als äußerst mutig beurteilten Entscheidung. „Uns waren die Schott-Prinzipien abhanden gekommen.“ Auch dieser Grund des 2024er Abstiegs soll mit Langzeit-TSVler Horozovic überwunden sein. Hinzu kommen die bis zu vier Jahre Regionalliga-Erfahrung, die die Arrivierten wie Ahlbach, Leon Kern, Jost Mairose, Silas Schwarz, Jan Just, Etienne Portmann oder Johannes Gansmann gesammelt haben.

20 Mann, samt der drei hoch gezogenen A-Jugendlichen, waren vorige Saison schon da. Auch eine gewisse Eingespieltheit ist also gegeben. „Vom Teamgeist her wird es passen“, ist Ahlbach sicher. Meeth verweist auf die vielen Spieler im „besten Fußballalter“, die die Naivität früherer Regionalliga-Saisons abgelegt haben sollten. Obwohl das Budget laut Geschäftsführer Till Pleuger in etwa dasselbe ist wie in den vorigen Viertliga-Saisons, sind die Aussichten auf den Ligaverbleib spürbar bessere. Der war bislang einmal, in einer Corona-Mammut-Saison, als 20. von 22 Teams gelungen.

Invest in die Infrastruktur

Der Handlungsträger, der sich nicht über mehr Etat freut, muss noch geboren werden. Trotzdem sind sie stolz bei Schott, konsequent bei sich zu bleiben, keine Luftschlösser zu bauen. Vor zwei Jahren kam der neue Kunstrasen auf der Vereinsanlage, aktuell entstehen zwei weitere Padel-Plätze und eine Calisthenics-Anlage. Investiert wird in die Infrastruktur. Allein vier Physios betreuen die erste Mannschaft mittlerweile. Jörg Wahlen ist zu Meeths Unterstützung und, neben Werner Reinhardt, als Scout zurück. Kevin Schwarz wird erneut die Live-Übertragungen kommentieren, die der Ligaverband vorschreibt.

Schott testet gegen TuS Koblenz und Frankfurt II

Mit Testspielen gegen TuS Koblenz samt Team-Event bei „Rhein in Flammen“, dem Turnier in Waldalgesheim und der Generalprobe bei Eintracht Frankfurt II geht die Vorbereitung weiter. Im Block verteidigen, aber auch hoch pressen und geradlinig umschalten, das sind Horozovics Trainingsschwerpunkte. „Die Liga wird brutal sein, und sehr ausgeglichen“, ist Ahlbach überzeugt. Aber er und viele seiner Teamkollegen wissen auch, wo in der Regionalliga das Tor steht.