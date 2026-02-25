SCHOTT revidiert Eröffnungsspielpleite

Mit dem Anpfiff erwischten die Gäste den deutlich besseren Start. Ein Ballverlust in der Abwehr brachte Tempo in die Partie und so setzte der junge Torjäger B.Walter des SV SCHOTT Jena mit einer Flanke auf L.Klausner direkt das erste Ausrufezeichen. Dieser ließ sich den Kopfball aus kürzester Distanz nicht nehmen und markierte das erste Tor in der ersten Spielminute der Partie. (1’)

Das sollte sich wenig später rechen: Erik Schneider eroberte den Ball auf der anderen Seite und zog aus knapp 17 Metern ab: keine Chance für Keeper A. Dzotsenidze. (11’)

Wenig später direkt die nächste große Chance für die Gäste: diesmal setzte Klausner selbst gut nach und brachte den Ball zu Winter-Neuzugang E. Orlamünde, der aus kürzester Distanz scheiterte. (5’) Danach versuchten sich O. Wellmann und B. Walther aus der Distanz, beide Abschlüsse brachten nichts ein. (10’)

Nun hatten also auch die Hausherren mehr zum Spiel beizutragen: eine Ablage von Martin Skaba landete bei Robert Ränke, der den Ball nur knapp über den Kasten setzte. (13’) Auf der anderen Seite war es erneut Walther, der es zunächst in der 15. und 20. Spielminute gefährlich vor dem Tor der Gastgeber zum Abschluss kam. Die letzte gute Gelegenheit vor der Halbzeit gehörte wieder dem Tabellenführer: der SV SCHOTT Jena kam zunächst durch Klausner zum Abschluss, danach durch Walther zum Kopfball, dieser stellte aber leichte Beute für Christopher Sünkel dar. So ging es mit einem 1:1 in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel gab es dann die erste große Chance durch Sebastian Lobodasch, der den Ball auf der linken Seite bekam und sich in den Sechzehner durchsetzte und zum Abschluss kam. (50’)

Drei Minuten später sollte das nächste Tor aber fallen: die Gäste eroberten den Ball im Mittelfeld über Wellmann, der zunächst auf Walther ablegte, sein geblockter Schuss landete vor den Füßen von C. Winkler, der den Ball sehenswert im Tor unterbrachte. (53) Wenig später war es dann auch noch E. Orlamünde, der seinen ersten Thüringenliga-Treffer für Schott feiern durfte. Die Gäste stellten schnell auf 1:3, doch das nächste Tor der Hausherren fiel direkt im Anschluss.

Ein langer Ball von Sünkel landete bei Riedel, dieser hatte ein Auge für Justin Helbing. Sein Abschluss wurde abgefälscht und landete zum 2:3 in den Maschen. (53’)

Die Frankenhäuser wollten mehr, den Ton gaben aber nach wie vor die Jenenser an und diese vergaben zunächst zwei riesige Gelegenheiten in der 73. Spielminute war es erneut Walther, der den Ball nicht im Tor unterbrachte und an Sünkel scheiterte. Zehn Minuten später legte dieser auf Klausner ab, der den Ball mit viel Tempo über das Tor lenkte. (83’)

Die Schlussminuten gehörten dann aber noch einmal der Heimelf: Ränke eroberte den Ball und leitete selbst eine gute Gelegenheit ein: dabei scheiterte Jerome Riedel an Dzotsenidze und Ränke selbst setzte den Ball direkt im Nachschuss über das Tor. (87’) Eine Minute später war es Patrick Meier, der nach Zuspiel von Skaba zu einer aussichtsreichen Postion kam. (88’)

Die letzte Gelegenheit gehörte dann noch Erik Schneider mit einem Freistoß, der aber ebenso nicht zum gewünschten Torerfolg führte.

Der Tabellenführer gewinnt das erste Rückrundenspiel damit nicht unverdient gegen eine Frankenhäuser Elf, die trotz dünner Personaldecke ein gutes Spiel zeigte.

Am kommenden Samstag geht es bei der SpVgg Geratal weiter. Anstoß auf dem Kunstrasen in Geraberg ist um 14:00 Uhr.