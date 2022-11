Duell während des Flutlicht-Pokalspiels am Mittwochabend: Schott-Spieler Leon Kern (rechts) setzt sich gegen den Gau-Odernheimer Aleksandar Dimitrijevic durch. Foto: Axel Schmitz / pakalski-press

Schott: Qualität, aber auch Moral „Diese 120 Minuten beflügeln uns“: TSV Schott erwartet nach erfolgreichem Pokalkampf Aufsteiger Ahrweiler BC

Mainz. Nein, dieses Spiel entsprach so gar nicht seinen Vorstellungen. Manchmal wirkte er fast schon beleidigt, nörgelte viel mehr als gewohnt mit dem Unparteiischen. Aydin Ay schien nach Abpfiff des wilden 5:3-Sieges des TSV Schott Mainz in Gau-Odernheim auch durch den Einzug ins Verbandspokal-Halbfinale noch nicht versöhnt mit dem 120-minütigen Geschehen, rein inhaltlich. Denn mit sauberem Positionsspiel war auf dem kleinen Kunstrasen kein Blumentopf zu gewinnen, es ging in einem intensiven, fast schon archaischen Kräftemessen um lange Bälle, zweite Bälle, intensive Duelle, Widerstandsgeist. Da wiederum hat sich sein Team, wie der TSV-Trainer lobend festhält, nach schwacher erster Halbzeit behauptet.

Manuel Schneider schreibt Heldengeschichte Und Heldengeschichten geschrieben. Erst Sechser, dann Innenverteidiger, dann kurz Stürmer, dann wieder Abwehrchef – Manuel Schneider war der Matchwinner, sammelte vier Scorerpunkte. Wann das dem 31-Jährigen letztmals geglückt ist? „Als wir zusammen in der C2 von Mainz 05 gespielt haben vielleicht“, scherzt Gau-Odernheim-Keeper Daniel Diel. „Kann gut sein“, gibt Schneider zurück, „danach jedenfalls nicht mehr. Der Kampf war heute der Schlüssel.“ Das 2:3 war schon Schneiders zweites Pokaltor diese Saison, so viele Ligatreffer kommen binnen acht Schott-Spielzeiten zusammen. „Manu macht das mit einer Abgeklärtheit“, zieht Ay den Hut, „er saß zweimal auf der Bank, ohne zu murren, und macht dann hier so ein Spiel.“ Doppelpack von Merkels entscheidet die Partie in der Verlängerung Auch Tim Zimmermann bekommt ein verdientes Sonderlob. Der B-Klassen-Bomber, im Sommer aus Schwabsburg geholt, sprintete in einen von Schneider verlängerten Ball, umkurvte Diel, traf in Minute 89 zum 3:3, „macht das klasse und bringt uns wieder ins Spiel“, wie Ay betont. Ein Spiel, das Pierre Merkels Doppelpack in der Verlängerung entschied.

In Waldalgesheim am Wochenende platzte der Knoten nach vier Ligaspielen ohne Tor, die dem ehrgeizigen Routinier erkennbar die Sicherheit nahmen. Nun strahlte der frühere Zweitligaprofi auch nach 120 sprintintensiven Minuten gelöst, fast schon entspannt.

120 Minuten beflügeln die Mannschaft für weitere Aufgaben „Wir gewinnen es, weil wir eine unglaubliche Qualität und Moral in der Mannschaft haben“, betont Ay, „das hatte nicht viel mit Fußball zu tun, aber im Pokal geht es darum, eine Runde weiterzukommen. Wir sind körperlich auf der Höhe. Diese 120 Minuten, so wie sie gelaufen sind, beflügeln uns.“ Am Samstag (14 Uhr) kommt Oberliga-Aufsteiger Ahrweiler BC auf den neu verlegten, ungleich größeren Kunstrasen der Mombacher Bezirkssportanlage (Manager Till Pleuger: „Vielen Dank an die Stadt und Bürgermeister Beck!“).

Morgen, 14:00 Uhr TSV Schott Mainz Schott Mainz Ahrweiler BC 1920 Ahrweiler BC 14:00 PUSH