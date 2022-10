Schott: Prickeln vorm Gipfeltreffen Topspiel bei der TuS Koblenz am Samstag +++ Ganz starke TuS-Abwehr

Mainz . Das Gipfeltreffen in der Nord-Gruppe der Fußball-Oberliga steht an. TuS Koblenz gegen TSV Schott Mainz (Samstag, 14 Uhr), Erster gegen Zweiter, beste Abwehr gegen besten Angriff, der Regionalliga-Absteiger beim Ex-Zweitligisten. Auch wenn es weder Titel noch Aufstieg bringt, Meister der Staffelrunde zu werden, prickelt es massiv. „Es ist ein Topspiel, das haben sich beide Mannschaften in der Hinrunde verdient“, sagt TSV-Trainer Aydin Ay.

Zehn Spiele ist Mainz ungeschlagen, zwölf Partien die TuS – seit dem Hinrunden-Duell, das der TSV durch Johannes Gansmanns 45-Meter-Treffer 2:1 gewann. Dass die Koblenzer in den darauffolgenden 810 Oberliga-Minuten nur zwei weitere Gegentore fingen, belegt die Stärke des sehr routinierten Teams um Abwehrchef und Spielertrainer Michael Stahl. Der 35-Jährige war schon zu Zweitliga-Zeiten am Oberwerth aktiv. Seit Mitte September und dem 1:1 gegen Gonsenheim steht bei der TuS die „Null“. Ay warnt aber auch vor Tempo und Qualität im vorderen Mannschaftsteil, wo der Altersschnitt deutlich niedriger liegt.

Nein, durch Zufall ist Koblenz nicht Erster. Die Mainzer werden ihre spielerische Qualität, ihre gute Defensiv-Struktur und die in der Regionalliga geschmiedete Mentalität in die Waagschale werfen. „Damals war es unser erstes Ligaspiel, da waren wir noch nicht so gefestigt in unseren Abläufen“, sagt Ay, „seither haben wir uns stetig gesteigert, wobei die ein oder andere Delle auch zur Entwicklung zählt.“ Zittern muss der TSV-Trainer um seinen Spielmacher Etienne Portmann, der seit dem Gonsenheim-Derby (1:1) humpelt. Manuel Schneider kehrt zurück, das Trio Hahn, Fring (beide Rücken) und Kersthold (krank) fällt aus.